Malaga et Tillie poussent Barcelone au match décisif, Baskonia et TLC éliminés par le Real Madrid

L’Unicaja Malaga, vainqueur de la BCL, n’a pas dit son dernier mot en quart de finale des playoffs de Liga Endesa. Après avoir perdu de justesse au match 1 contre le FC Barcelone, le club andalou a infligé une lourde défaite au Barça dans son Palau Blaugrana (59-81) ce vendredi 6 juin. Ainsi, tout se jouera lors d’une belle décisive ce dimanche 8 juin (18h30).

Tillie, maître-mot efficacité

Porté par un Olek Balcerowski impérial (14 points, 21 d’évaluation) et un Kendrick Perry décisif (15 points), Malaga a dominé le match de bout en bout grâce à une défense étouffante et une attaque percutante. L’Unicaja a fait la différence dans le troisième quart-temps (13-21) avant de creuser un écart irrattrapable (46-65, 29e). Maladroit à longue distance (5/24 à 3-points), le club catalan n’a jamais trouvé le rythme. Malgré les efforts de Kevin Punter (12 points) ainsi que l’impact à l’intérieur de Youssoupha Fall (9 points à 4/9 aux tirs, 4 rebonds dont 3 offensifs et 1 contre), les Catalans ont été dépassés physiquement et tactiquement, quittant le Palau sous la fronde de ses supporters.

Déjà efficace lors du match 1 malgré un temps de jeu faible (8 points en 9 minutes), Killian Tillie a de nouveau fait preuve d’efficience en sortie de banc. Le Français a inscrit 5 points en 2 minutes dans le premier quart-temps (un 2-points et 3/3 aux LFs), avant d’aligner de nouveau 5 points au milieu du dernier quart-temps pour gonfler l’écart en faveur de Malaga. Ainsi, en 8 minutes cette fois, l’ailier-fort a compilé 10 points à 3/4 aux tirs et 3/3 aux LFs.

Pas d’exploit pour Luwawu-Cabarrot avec Baskonia

Le Real Madrid devra encore patienter avant de savoir s’il défiera l’Unicaja Malaga ou le FC Barcelone dans le dernier carré des playoffs de Liga Endesa, après avoir passé l’obstacle Baskonia en quart de finale. Après avoir gagné à la maison, le club madrilène a conclu dans le Pays Basque (103-112). Portés par Facundo Campazzo et Andrés Feliz (17 points chacun), les Madrilènes ont résisté à l’avalanche de tirs à 3-points des Basques (17/34), menés par Trent Forrest étincelant (30 points, 7 passes décisives) et le Français Timothé Luwawu-Cabarrot (11 points à 4/7 aux tirs, 5 fautes provoquées).

Dans une rencontre très offensive, les hommes de Chus Mateo ont su garder le contrôle malgré les assauts adverses, notamment grâce à une meilleure gestion du jeu en seconde période. C’est la 16e fois consécutive que le Real Madrid franchit les quarts de finale des playoffs de Liga Endesa.

Fin de l’aventure pour Albicy et Pelos avec Gran Canaria

Dans l’autre partie de tableau, Valence s’est défait du Gran Canaria de Albicy et Pelos sur le score de 2 à 0. Malgré un gros match 2 du meneur français (16 points et 6 passes décisives), il n’a pu éviter au club des Canaries une seconde défaite dans cette série, après prolongation cette fois. Mais l’archipel espagnole aura malgré tout un représentant, avec Tenerife ! Sur le même score de 2 à 0, l’équipe de Marcelino Huertas avance dans le dernier carré de la compétition pour y défier Valence.