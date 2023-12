Malcolm Cazalon et Frank Ntilikina font partie des derniers joueurs NBA à n’avoir pas encore marqué cette saison

NBA - Sur les 14 joueurs français sous contrat cette saison, 2 n'ont pas encore eu l'occasion de marquer leurs premiers points : Frank Ntilikina et Malcolm Cazalon. Le premier voit son absence pour blessure se prolonger, tandis que le deuxième n'a toujours pas eu sa chance en tant que rookie.

Sur les 14 Français sous contrat en NBA cette saison, 12 ont marqué au moins un panier. La plupart l’ont fait dès leur premier match en octobre. D’autres, blessés ou tout simplement hors-rotation dans leur équipe, ont pris un peu plus de temps. Le rookie Sidy Cissoko est le dernier à s’être ajouté à la liste la nuit dernière, dans le garbage time des Spurs face au Jazz, en marquant le premier panier de sa carrière sur un floater miraculeux. La liste est donc quasiment complète. Manquent seulement à l’appel deux tricolores : Frank Ntilikina et Malcolm Cazalon. Ils sont environ une quarantaine dans leur cas sur les plus ou moins 540 joueurs qui composent la NBA aujourd’hui.

Ntilikina encore blessé

En ce qui concerne Frank Ntilikina (1,96 m, 25 ans), la raison est simple : il est blessé. Signé comme free agent par les Hornets cet été, le joueur formé à Strasbourg s’est fracturé le tibia en match de pré-saison. Une blessure qui met bien plus de temps que prévu à guérir. Plus de deux mois après celle-ci, il n’y a toujours pas d’information claire sur une date de retour du Français. Il s’est bien entraîné une fois en G-League avec le Greensboro Swarm à la mi-décembre. Mais aucune nouvelle positive n’en est ressortie. Celui que son coach Steve Clifford considère comme le « meilleur défenseur de l’effectif » n’a pas intensifié son entraînement – collectif ni individuel – depuis.

Quand il reviendra, il devra se faire sa place dans une équipe des Hornets qui s’est construite sans lui. Pour enfin marquer le premier panier de ce qui sera sa septième saison dans la grande ligue américaine, depuis sa Draft en 2017. À seulement 25 ans, il est déjà le quatrième tricolore actif le plus expérimenté.

Cazalon attend sa chance

Malcolm Cazalon (1,98 m, 22 ans) a lui pu fouler les parquets de NBA, mais seulement le temps de 3 minuscules minutes. Signé en two-way contract cet été, le rookie ne fait pas partie des plans du coaching staff des Pistons. Il est le seul joueur de l’effectif à ne pas avoir joué au minimum 5 matchs. Alors qu’il est pourtant plus vieux que certains de l’effectif. Même les deux autres two-way Stanley Umude et Jared Rhoden ont eu leur chance. En sortie de cinq années de basket professionnel en Europe, le temps d’adaptation de Cazalon à la NBA est nécessairement plus long. Pendant la Summer League, il remarquait un jeu « bien plus rapide et physique », mais moins « intelligent. »

En attendant d’être appelé avec l’équipe première, il a joué 12 matchs en G-League. Il y compile des moyennes de 11,8 points à 46,5% au tir (dont 42,9% à 3-points), 3,3 rebonds, 2,5 passes et 1,2 interception. Son adresse extérieure pourrait notamment intéresser les Pistons, qui ont le deuxième pire pourcentage à 3 points de la ligue. Lui n’attend que d’être appelé pour enfin pouvoir montrer de quoi il est capable. Et pour accessoirement marquer le premier panier de sa jeune carrière en NBA.