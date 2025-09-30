Malgré un excellent Luwawu-Cabarrot, l’Olympiakos s’impose à Vitoria dans un match spectaculaire

L’Olympiakos a parfaitement lancé sa campagne EuroLeague 2025-2026 en s’imposant sur le difficile parquet de Baskonia, l’équipe de Vitoria (96-102). Dans un match riche en rebondissements et en paniers primés, les Grecs ont su faire preuve de caractère pour décrocher une victoire précieuse à l’extérieur. Pourtant, Timothe Luwawu-Cabarrot a planté 23 points à 5/8 à 3-points en 25 minutes.

Un début de match maîtrisé par les Reds

Les hommes de Georgios Bartzokas ont pris les commandes dès l’entame de rencontre grâce à une défense agressive. Baskonia est resté muet pendant plus de 4 minutes, permettant à l’Olympiakos de creuser rapidement l’écart (0-12). Tyler Dorsey s’est montré particulièrement adroit à 3-points pour construire cette avance initiale, soutenu par Nikola Milutinov dans la raquette.

Malgré une réaction basque menée par Clement Frisch (8 points à 3/5 et 2 rebonds pour 9 d’évaluation en 14 minutes) et Markquis Howard, qui ont enchaîné les paniers primés, les Reds ont su maintenir leur avantage au terme du premier quart-temps (20-27). La bataille s’est poursuivie au deuxième acte, avec des échanges de coups constants entre les deux formations.

Un money-time haletant décidé par Walkup

Après une mi-temps serrée (48-49), la seconde période a offert un spectacle de haute volée. Baskonia a pris les devants grâce à Tadas Sedekerskis et Luka Samanic, mais l’Olympiakos a toujours trouvé les ressources pour répondre. Sasha Vezenkov et Donta Hall ont permis aux visiteurs d’aborder le dernier quart-temps avec un léger avantage (70-73).

Le dernier acte a été d’une intensité folle. Timothe Luwawu-Cabarrot a sonné la révolte basque avec une séquence à 4 points (sur une faute de Fournier) et une série de paniers primés, aidé par Khalifa Diallo pour porter le score à 87-83. Mais l’Olympiakos n’a jamais abdiqué. Evan Fournier (10 points à 3/9 et 2 passes décisives pour 6 d’évaluation en 25 minutes) a égalisé par deux pénétrations, avant qu’un 3-points de Vezenkov ne redonne l’avantage aux Grecs (92-96).

Dans les dernières secondes, Thomas Walkup a scellé la victoire d’un 3-points en step-back à 40 secondes de la sirène (94-99), offrant à l’Olympiakos un succès de prestige pour débuter la saison. Une entame parfaite pour les ambitions européennes des Reds.