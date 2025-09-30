Recherche
EuroLeague

Malgré un excellent Luwawu-Cabarrot, l’Olympiakos s’impose à Vitoria dans un match spectaculaire

EuroLeague - L'Olympiakos débute bien sa saison EuroLeague en s'imposant sur le parquet de Baskonia dans un match à rebondissements. Les Reds ont su faire la différence dans les derniers instants grâce à un 3-points décisif de Thomas Walkup.
|
00h00
Résumé
Écouter
Malgré un excellent Luwawu-Cabarrot, l’Olympiakos s’impose à Vitoria dans un match spectaculaire

Timothé Luwawu-Cabarrot a marqué 23 points pour Baskonia contre l’Olympiakos

Crédit photo : Baskonia

L’Olympiakos a parfaitement lancé sa campagne EuroLeague 2025-2026 en s’imposant sur le difficile parquet de Baskonia, l’équipe de Vitoria (96-102). Dans un match riche en rebondissements et en paniers primés, les Grecs ont su faire preuve de caractère pour décrocher une victoire précieuse à l’extérieur. Pourtant, Timothe Luwawu-Cabarrot a planté 23 points à 5/8 à 3-points en 25 minutes.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
23
PTS
6
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
BAS
96 102
OLY

Un début de match maîtrisé par les Reds

Les hommes de Georgios Bartzokas ont pris les commandes dès l’entame de rencontre grâce à une défense agressive. Baskonia est resté muet pendant plus de 4 minutes, permettant à l’Olympiakos de creuser rapidement l’écart (0-12). Tyler Dorsey s’est montré particulièrement adroit à 3-points pour construire cette avance initiale, soutenu par Nikola Milutinov dans la raquette.

Malgré une réaction basque menée par Clement Frisch (8 points à 3/5 et 2 rebonds pour 9 d’évaluation en 14 minutes) et Markquis Howard, qui ont enchaîné les paniers primés, les Reds ont su maintenir leur avantage au terme du premier quart-temps (20-27). La bataille s’est poursuivie au deuxième acte, avec des échanges de coups constants entre les deux formations.

Clément FRISCH
Clément FRISCH
8
PTS
2
REB
0
PDE
Logo EuroLeague
BAS
96 102
OLY

Un money-time haletant décidé par Walkup

Après une mi-temps serrée (48-49), la seconde période a offert un spectacle de haute volée. Baskonia a pris les devants grâce à Tadas Sedekerskis et Luka Samanic, mais l’Olympiakos a toujours trouvé les ressources pour répondre. Sasha Vezenkov et Donta Hall ont permis aux visiteurs d’aborder le dernier quart-temps avec un léger avantage (70-73).

Le dernier acte a été d’une intensité folle. Timothe Luwawu-Cabarrot a sonné la révolte basque avec une séquence à 4 points (sur une faute de Fournier) et une série de paniers primés, aidé par Khalifa Diallo pour porter le score à 87-83. Mais l’Olympiakos n’a jamais abdiqué. Evan Fournier (10 points à 3/9 et 2 passes décisives pour 6 d’évaluation en 25 minutes) a égalisé par deux pénétrations, avant qu’un 3-points de Vezenkov ne redonne l’avantage aux Grecs (92-96).

Dans les dernières secondes, Thomas Walkup a scellé la victoire d’un 3-points en step-back à 40 secondes de la sirène (94-99), offrant à l’Olympiakos un succès de prestige pour débuter la saison. Une entame parfaite pour les ambitions européennes des Reds.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Commentaires

