Malgré un intenable duo Paul-Hill, l’ASVEL évite le piège de l’Élan Chalon

Mardi dernier, après la qualification de l’Élan Chalon en playoffs, Zac Cuthbertson se réjouissait de défier l’ASVEL en quart de finale et de retrouver un joueur en particulier, Théo Maledon. « Je suis un fan de son jeu mais il ne me fera pas deux fois la même chose qu’au match retour », indiquait l’ailier, qui avait vu le Villeurbannais lui marquer 25 points à 7/10 aux tirs fin mars à l’Astroballe, lors de leur dernière rencontre.

À l’occasion du match 1 du quart de finale entre l’Élan Chalon et l’ASVEL ce mardi 27 mai, le marathonien chalonnais a presque tenu sa parole, limitant plutôt bien l’impact du combo-guard (20 points à 6/15 aux tirs et 3 ballons perdus)… jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire. Avec un score à égalité (93-93), Théo Maledon a donné un avantage décisif à son équipe d’un tir à 3-points inscrit, avec la faute… de Zac Cuthberson. Derrière, un précieux rebond offensif de André Roberson et un lay-up en transition de Shaquille Harrison, l’autre Lyonnais fort de la soirée (25 points à 9/14), ont permis à l’ASVEL de l’emporter pour s’octroyer deux balles de match et ainsi s’éviter un déplacement stressant au Colisée jeudi 29 mai.

Un derby avec beaucoup de séries… et de tension

Comme attendu en préambule de cette série, le premier match entre les deux équipes a été très âpre. Contrairement à son dernier déplacement à l’Astroballe fin mars, l’Élan Chalon a bien mieux contenu les assauts villeurbannais, faisant notamment la course en tête en première période, menant jusqu’à +10 en début de 2e quart-temps. Mais alors que Villeurbanne semblait reprendre le contrôle des débats en seconde période, à l’initiative notamment d’un 13-0 au retour des vestiaires, les Rhodaniens ont commencé à se frustrer, notamment vis-à-vis de l’arbitrage. Après plusieurs fautes techniques à l’encontre de Nando De Colo ou encore Pierric Poupet, ainsi que des lancers francs chalonnais qui s’accumulaient (30/37 contre 19/29), le score était toujours aussi serré à l’entame du dernier quart-temps (77-76).

Si l’ASVEL pensait une nouvelle fois avoir distancer l’Élan Chalon dans les dix dernières minutes, ce dernier est encore revenu grâce à deux gros paniers de Jeremiah Hill (23 points à 8/14), bien accompagné par un Brandon Paul très adroit également (28 points à 7/10 et 10/12 aux LFs). C’est finalement Théo Maledon qui s’est chargé de définitivement semer Chalon-sur-Saône avec une action clutch, digne d’un des meilleurs joueurs européens qu’il est cette saison.

L’ASVEL aura ainsi l’opportunité de conclure jeudi 29 mai, au Colisée, pour se qualifier en demi-finale des playoffs. Mais la dernière visite villeurbannaise en terre chalonnaise, en tout début de saison, s’était révélée houleuse, avec une défaite au bout de 55 minutes et notamment un imbroglio autour d’un fait de jeu en fin de match. Zach Cuthberson et ses partenaires attendront de nouveau de pied ferme Théo Maledon et ses troupes.