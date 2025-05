Malik Osborne et Kevin Anstett dans l’histoire avec Rostock : première qualification en play-in de BBL

Malik Osborne et Kevin Anstett, sous les couleurs des Rostock Seawolves, ont validé une étape historique pour leur club en Bundesliga (BBL). Pour la première fois de son histoire, Rostock disputera les phases finales après avoir accroché in extremis la 10e place, synonyme de play-Ins, malgré une défaite frustrante à Göttingen (88-85). Le chemin vers les playoffs reste semé d’embûches, mais la saison est d’ores et déjà marquée d’une pierre blanche pour le club et ses anciens Limougeauds qui affrontent Oldenbourg à 18h30 ce mardi 13 mai.

Rostock s’offre une prolongation inattendue de saison

C’est avec un bilan équilibré de 16 victoires pour 16 défaites que Rostock a décroché son ticket pour les play-Ins, profitant des faux pas simultanés de Ludwigsburg et Vechta. Une qualification historique, saluée par le coach Przemyslaw Frasunkiewicz : « Je suis très fier de mes joueurs, cette saison a été très difficile pour nous. Nous avons perdu des éléments clés, mais toute l’organisation est restée soudée », a-t-il confié après le match.

Kevin Anstett a également souligné les efforts du groupe malgré les nombreux coups durs : « On a atteint l’objectif que l’on s’était fixé malgré les coups durs (trois joueurs, Amaize – Schwartz – Lockhart, arrêtés depuis février). L’équipe a fait un énorme travail pour y arriver même si notre saison n’est pas finie. Je suis content pour le club et l’organisation car nous avons le sentiment d’avancer dans la bonne direction », a-t-il déclaré à BeBasket.

Un parcours semé d’embûches vers les playoffs

Pourtant, la dernière sortie de saison régulière n’a pas été à la hauteur de l’événement. Défaits sur le parquet de BG Göttingen, lanterne rouge déjà reléguée, les Seawolves ont payé leur manque d’efficacité sur la ligne des lancers-francs, terminant avec un faible 48% de réussite (14 sur 29). Un détail qui coûte cher à ce niveau.

En terminant dixième, Rostock hérite du parcours le plus compliqué vers les playoffs. Dès ce mardi, les partenaires de l’ex-Limougeaud Malik Osborne (12 points face à Göttingen) devront s’imposer à Oldenburg ce mardi à 18h30, où ils n’ont encore jamais gagné en trois confrontations. En cas de succès, ils enchaîneront jeudi contre le perdant du duel entre Alba Berlin et Mitteldeutscher BC, avec à la clé une place en playoffs où le Bayern Munich, champion en titre, les attend en quart de finale.

Malgré cette montagne à gravir, les Seawolves ont déjà marqué l’histoire du club, avec une première qualification en phase finale de BBL à mettre au crédit de joueurs comme Malik Osborne et Kevin Anstett, qui confirment leur belle progression sur la scène européenne.