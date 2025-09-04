Recherche
EuroBasket masculin

Manu Lecomte offre la victoire à la Belgique sur un game winner face à la Pologne

EuroBasket - Manu Lecomte délivre les Belgian Lions avec un panier à 3,4 secondes de la fin contre la Pologne. L'équipe belge termine l'EuroBasket sur une note positive malgré son élimination précoce du tournoi.
00h00
Manu Lecomte offre la victoire à la Belgique sur un game winner face à la Pologne

Manu Lecomte a marqué le panier de la victoire pour la Belgique

Crédit photo : FIBA

Les Belgian Lions ont retrouvé leur fierté lors de leur dernière rencontre de l’EuroBasket face à la Pologne (qui était déjà assurée de terminer deuxième du groupe D, derrière l’équipe de France). Malgré une élimination déjà actée, l’équipe de Dario Gjergja voulait finir sur une bonne note et c’est chose faite grâce à un panier décisif de Manu Lecomte à 3,6 secondes de la fin.

Cette rencontre du groupe D ne comptait que pour l’honneur, les deux équipes ayant déjà leur sort scellé. Mais les Lions ont montré un visage bien différent de celui affiché précédemment dans le tournoi, plus agressifs en défense et faisant davantage circuler le ballon en attaque.

LIRE AUSSI

Un Manu Lecomte étincelant dès l’entame

Dès le premier quart-temps, Manu Lecomte a donné le ton avec 11 points, permettant aux Lions de limiter les Polonais à 17 points (17-16). L’adresse à 3-points a fait la différence en première mi-temps, avec 8 réussites sur 15 tentatives pour la Belgique contre seulement 3 sur 13 pour la Pologne, offrant un avantage de 6 points à la pause (33-39).

Les jeunes Niels Van den Eynde et Siebe Ledegen ont pris leurs responsabilités, libérés de la pression du résultat. Le troisième quart-temps a vu les Lions creuser l’écart jusqu’à 14 points d’avance grâce à Hans Vanwijn (35-49), le plus grand écart en leur faveur depuis le début du tournoi.

Un money time haletant décidé au buzzer

Poussés par leur public, les Polonais sont revenus dans la partie pour repasser devant en fin de troisième quart-temps (58-56). Le dernier acte s’est révélé particulièrement tendu, avec près de trois minutes sans panier de plein jeu et des équipes qui n’arrivaient pas à faire la différence.

À 13,2 secondes de la fin, les Lions menaient d’un point (69-68) quand Manu Lecomte a pris ses responsabilités. En un-contre-un, le meneur belge a trouvé la mire pour donner la victoire à son équipe. Kamil Laczynski a manqué la réponse polonaise, offrant aux Belgian Lions une victoire méritée.

Les Lions terminent donc leur EuroBasket à la cinquième place de leur groupe avec deux victoires en cinq rencontres. Une campagne décevante qui laisse des regrets, d’autant plus qu’une équipe comme la Suède s’est qualifiée pour les huitièmes de finale avec une seule victoire.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Belgique
Belgique
Suède
Suède
Pologne
Pologne
trind_099- Modifié
Donc le scenario improbable de la 2e place pour eviter le tableau Serbie / Allemagne ne s’est pas produit à cause de la France qui a gagne…
