EuroBasket masculin

Maodo Lô : « C’est une grande période pour le basketball allemand »

EuroBasket - Maodo Lô revient sur le titre de champion d'Europe de l'Allemagne, après la victoire en finale contre la Turquie (88-83).
|
00h00
Résumé
Écouter
Maodo Lô soulève le titre de champion d’Europe !

Crédit photo : Lilian Bordron

Maodo Lô (1,91 m, 32 ans) a remporté une deuxième médaille d’or avec la sélection d’Allemagne, en battant la Turquie 88-83 en finale. Après le titre à la Coupe du monde 2023, l’ancien joueur du Paris Basketball vient de décrocher l’or à l’EuroBasket 2025.

Discret sur finale (2 points, 1 rebond et 1 passe décisives en 15 minutes) mais essentiel en rotation du MVP de la compétition Dennis Schroder durant tout le tournoi (7,9 points, 2,1 rebonds et 3,1 passes décisives), le futur meneur du Zalgiris Kaunas est revenu sur ce nouvel accomplissement pour le basket allemand.

Champion du monde, champion d’Europe… Comment te sens-tu ?

On a juste fait des actions à la fin… Denis a mis des gros tirs, Isaac (Bonga) a marqué a marqué ces 3-points. On a continué de jouer, c’était juste ce qu’il fallait faire. On a gagné le match. La Turquie a bien joué, mais nous avons réussi nos actions à la fin du match.

« Nous sommes des amis qui jouent ensemble au basketball »

C’est votre troisième médaille en trois ans en équipe nationale. Pouvez-vous les comparer ?

Comme je l’ai dit, je pense que c’est une grande période pour le basketball allemand. On a gagné la médaille de bronze en 2022. Je pense qu’il y avait la place de faire mieux dans ce tournoi… Je pense qu’on aurait dû jouer pour la médaille d’or en 2022, quand on a perdu à l’Espagne (en demi-finales). Mais c’était notre première médaille, qui nous a donné du momentum. Et puis on a gagné le championnat du monde. Et maintenant on a l’EuroBasket. C’est vraiment agréable de faire partie de cette équipe, de ce groupe, de cette génération de joueurs allemands. Ce sont des souvenirs qui vont rester dans l’histoire du basketball allemand. Nous partageons beaucoup de souvenirs, il y a de la continuité… Nous sommes des amis qui jouent ensemble au basketball. C’est agréable d’avoir du succès.

Maodo Lô est champion du monde et d'Europe !
Maodo Lô est champion du monde et d’Europe ! (photo : Lilian Bordron)

En parlant de votre capitaine, votre leader, Dennis, encore une fois MVP du tournoi après l’avoir été à la Coupe du monde, est-ce qu’on peut déjà le considérer comme un futur membre du Hall of Fame de la FIBA à votre avis ?

Bien sûr que son cas peut être étudié. Pour gagner ces tournois au niveau européen et au niveau mondial, en équipe nationale, c’est Big Time. Pensez aux légendes qui ont déjà réalisé ça ! Amener autant de succès à leur équipe nationale. Dennis nous a guidés depuis tant d’années. Il le mérite.

LIRE AUSSI

Pouvez-vous nous parler de son dernier panier, décisif ?

C’est un grand tir, je lui ai tout de suite dit. Quel gros tir c’était vraiment ! C’était un tir difficile, le niveau de difficulté était énorme. Il a été tellement clutch. Je suis heureux qu’il ait mis ce tir pour nous et pour lui.

Vous avez la médaille d’or à la Coupe du monde, à l’Euro… Il vous reste une médaille olympique à avoir.

Oui, j’espère qu’on pourra gagner une médaille olympique aussi. L’année dernière, on est tombé de peu. Mais malgré tout je pense que le basketball allemand s’est établi tout en haut maintenant. On est réunis au top, en ce moment. Cela montre le niveau de basketball que nous jouons en ce moment, le niveau de qualité que nous joueurs ont, la profondeur du talent, la jeunesse… Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent qui sont vraiment talentueux. Je suis juste heureux que ce sport continue de grandir (en Allemagne) et devienne de plus en plus populaire. Parce que le basketball est un super sport, j ‘adore le basketball (sourire), donc gagner de plus en plus de trophées pour l’Allemagne (ça aide). J’en suis vraiment heureux.

Maodo Lô a remporté une nouvelle médaille d'or avec l'Allemagne
Maodo Lô durant la finale Allemagne – Turquie (photo : Lilian Bordron)

Qu’avez-vous pensé du niveau de cet EuroBasket, avec toutes ces stars ? Deux superbes matches pour finir ce dimanche…

Oui, c ‘était un grand tournoi, toutes les stars sont venues. Vous avez pu voir que les premiers matches éliminatoires (huitièmes de finale) ont tous été difficiles. Si vous jouez contre des équipes de petits pays et que vous pensez que ce sont de petites équipes… Tout le monde a été dans le dur. La Finlande a battu la Serbie. La France a perdu contre la Géorgie. Nous avons eu un match compliqué contre le Portugal. Tous les pays sont en train de s’améliorer. Le basketball est en train de s’améliorer de partout, dans tous les pays.

Par ailleurs, je veux ajouter qu’il y a eu beaucoup de blessures à l’EuroBasket, et je pense que c’est aussi un signal (pour les organisations). Les calendriers pendant les saisons avec l’EuroLeague, la FIBA, la NBA… Il y a beaucoup de matches et pour que ces tournois se produisent en été, c’est un prix à payer pour le corps des joueurs présents. Cela entraîne beaucoup de blessures. On a un effectif profond, on a été assez chanceux d’avoir pu compenser nos absences sur blessure (Johannes Voigtmann et Justus Hollatz). Mais c’est quelque chose à garder en tête aussi. Nous les joueurs, nous jouons beaucoup de matches de basketball toutes ces années.

A Riga,

