Marc Berjoan après Roanne – Le Portel : « Il fallait faire simple mais aussi insuffler quelque chose de nouveau »

La Chorale de Roanne peut souffler, en tout cas quelques instants après sa victoire contre Le Portel (84-83). C’est une semaine mouvementée et aux émotions contrastées que vient de vivre le club de la Loire. Après avoir renvoyé son emblématique entraîneur Jean-Denys Choulet en début de semaine, Roanne a décroché un succès déjà capital face à l’ESSM, pour ne pas se laisser distancer dans la course au maintien en Betclic ELITE.

« J’avais dit aux joueurs qu’il fallait tenir nos adversaires à 80 points »

Pour la première de son nouvel technicien Marc Berjoan, l’équipe ligérienne a su l’emporter dans un match plutôt défensif. Une volonté affichée par l’ancien entraîneur des Espoirs roannais.

« Il fallait faire simple mais d’un autre côté, il faut aussi insuffler quelque chose de nouveau, sinon il n’y aurait pas eu d’effet à un changement, expliquait Marc Berjoan auprès du média local Activ Radio. On a fait un peu de nouveau et cela s’est vu sur le premier quart-temps. J’avais dit aux joueurs qu’il fallait tenir nos adversaires à 80 points. Ça a été compliqué mais on a tenu. Je suis plutôt content par rapport à ça. Y a pas de mystère, c’est difficile de jouer en devant marquer 100 points à tous les matchs. En défendant un peu, c’est plus simple derrière et cela crée une dynamique. »

Une philosophie qui dénote avec celle de son prédécesseur, davantage porté vers l’attaque. Et pour décrocher ce 2e succès en 2024 après Blois, Roanne a ainsi pu s’appuyer sur une bonne défense et des leaders au rendez-vous. Outre l’énorme performance à la marque de Sekou Doumbouya, son meneur D.J. Cooper a également apporté dans cet aspect du scoring (14 points et 11 passes décisives), avec toujours l’habituel efficacité de Yannis Morin dans la peinture (21 points à 8/11 aux tirs). Le club ligérien se relance ainsi dans la course au maintien (8 victoires), en ayant pu même gratter une place au classement (devant Blois, désormais 17e).

« On veut gagner, on veut bien faire, on veut faire proprement le travail, soulignait Marc Berjoan. On veut aider le club. Tu perds ce soir, ce n’est pas la fin du monde mais ça sent le roussi. Un coach m’a envoyé avant le match : « Il faut se concentrer sur le jeu et pas l’enjeu ». C’est ce que j’ai essayé de faire. »

La Chorale de Roanne aura même l’opportunité de sortir de la zone rouge à l’occasion de son match en retard face à Gravelines-Dunkerque, le vendredi 15 mars (20h).