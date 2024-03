[Vidéo] Sekou Doumbouya établit la 4e meilleure marque de la saison… dès son 2e match !

Sekou Doumbouya n’a pas perdu de temps pour faire de son retour en Betclic ELITE l’une des attractions de ce retour de trêve internationale. Après avoir signé une première apparition convaincante à Strasbourg, l’ancien joueur NBA a délivré une excellente performance au scoring pour sa seconde sortie. À la halle Vacheresse, l’ailier-fort a permis à Roanne de décrocher une importante victoire contre Le Portel, en marquant 29 points à 8/12 aux tirs à 2-points, 2/5 à 3-points et 7/9 sur la ligne des lancers-francs. Ces 29 points correspondent tout simplement à la 4e meilleur performance à la marque de la saison, derrière les 34 et 33 points de David Holston (octobre et décembre dernier) et les 31 points de Mike James (à Paris La Défense Arena contre Nanterre).

Retour en vidéo sur quelques actions des 29 points de Sekou Doumbouya dans le tweet ci-dessous.