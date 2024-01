Marc-Eddy Norelia de retour à Caen

NM1 - Vu à Caen en Pro B entre 2017 et 2019, l'intérieur haïtien Marc-Eddy Norelia est de retour au CBC, avec la mission de renverser la saison du club normand, loin d'être souverain en Nationale 1.

C’est ce qui se rappelle avoir une deuxième chance. En 2017, Marc-Eddy Norelia était arrivé comme rookie à Caen mais avait dû attendre toute une saison avant de disputer son premier match officiel, à cause d’une rupture des ligaments croisés. Faute d’une rééducation suffisante, l’intérieur haïtien n’avait pas spécialement brillé en Pro B ensuite (7,3 points à 47% et 3,9 rebonds) et avait été exfiltré vers le Portugal à la fin de l’hiver.

Cinq ans plus tard, le CBC est désormais en Nationale 1. Marc-Eddy Norelia (1,93 m, 30 ans) n’est plus un rookie et a pris de la bouteille. Sa carrière l’a ensuite mené vers le Japon et la deuxième division espagnole, où il défendait ces dernières semaines les couleurs de Melilla (10,3 points à 52%, 4,4 rebonds et 1 passe décisive). Le club de l’enclave située au Maroc a annoncé son départ samedi, pour « raisons personnelles », et pourrait ainsi ne pas être ravi d’apprendre que le joueur est attendu dès mardi en Normandie, pour la reprise de l’entraînement.

Auteur d’un début de saison décevant (10v-7d), avec une 8e place de sa poule à la clef, le Caen Basket Calvados a décidé de renforcer son secteur intérieur, où seul Mounir Bernaoui évoluait véritablement au niveau attendu. Norelie devrait disputer son premier match face au Pôle France le mercredi 10 janvier.