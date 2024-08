Marcelinho Huertas prend sa retraite internationale, à 41 ans

Marcelinho Huertas (1,90 m, 41 ans) a guidé le Brésil en quarts de finale du tournoi olympique 2024 pour sa dernière campagne internationale. Le meneur met fin à sa carrière en équipe nationale.

Eu não tô emocionado, você que tá… 🥺@Huertas09 💚💛 pic.twitter.com/OOLaUPoiO0 — Basquete Brasil – CBB (@basquetebrasil) August 7, 2024

S’il a prolongé deux ans avec Tenerife, le quarantenaire met fin à son aventure avec la Seleçao. Encore très productif, il a tourné à 8,8 points et 5 passes décisives en 20 minutes de moyenne sur ces JO. Son équipe, après avoir tenu tête à l’équipe de France en ouverture du tournoi puis avoir battu le Japon en phase de poule, s’est faite sortir par les États-Unis en quarts de finale. En 19 minutes, il a encore cumulé 10 points à 4/10 aux tirs, 5 passes décisives et 5 balles perdues.

Avec le Brésil, Marcelinho Huertas a notamment remporté l’AmeriCup en 2005 et 2009, et fini médaillé d’argent sur ces deux compétitions en 2011 et 2022.