Marine Fauthoux blessée mais « encore dans la course » pour les Jeux olympiques

Marine Fauthoux ne jouera plus cette saison avec l’ASVEL Féminin mais ce n’est pas pour autant qu’elle a fait une croix sur les Jeux olympiques de Paris. La meneuse béarnaise a été opérée d’une hernie discale.

A l’occasion de la rencontre entre Basket Landes et l’ASVEL Féminine, la manageuse générale de l’équipe de France Céline Dumerc s’est exprimée sur son cas au micro de Lukas Nicot de France 3 NoA :

« Elle avait ressenti des douleurs au dos en fin de campagne, quand on était en Chine pendant le TQO (Tournoi de Qualification Olympiques). Il s’est avéré que c’était une hernie discale donc malheureusement elle a dû se faire opérer il y a quelques jours. Ça s’est bien passé. Elle est encore dans la course pour pouvoir être sélectionnée aux Jeux Olympiques. Ça va dépendre de son retour. Mais elle est jeune et je sais qu’elle fera tout pour essayer de retrouver les parquets le plus vite possible.

On va commencer la préparation début juin pour qu’on commence les Jeux le 27, 28 juillet. Ça laisse un bon temps de préparation. On espère que Marine récupère un petit peu avant pour pouvoir être là dès le début avec nous. On lui souhaite un bon repos, une bonne convalescence et on espère la retrouver bientôt. »