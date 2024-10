Marine Fauthoux explose son record de passes décisives avec Mersin !

L’une des membres de la nouvelle clique française de Mersin, Marine Fauthoux, est l’une des premières à marquer les esprits et les tableaux statistiques ! Lors d’une victoire contre Nesibe Aydin pour la 2e journée du championnat turc (56-96), la meneuse a réalisé une prestation impressionnante, notamment à la passe.

Pour son 2e match officiel avec le CBK Mersin, Marine Fauthoux (1,74 m, 23 ans) a établi un nouveau record avec 15 passes décisives. Sa précédente meilleure marque était de 11, réalisée au 1er tour des playoffs LFB en 2022 avec Basket Landes. Mais en 34 minutes de jeu, la Landaise a également ajouté 16 points, 5 rebonds et 1 interception. Lors de cette 2e victoire fleuve pour le club de Mersin, ses compatriotes Iliana Rupert et Marine Johannès ont également fortement contribué avec respectivement 20 et 15 points.

Les spectateurs de Bourges auront l’occasion de voir les trois médaillées d’argent aux Jeux olympiques faire leurs débuts en EuroLeague féminine avec Mersin lors de l’entame de la compétition au Prado ce mercredi 9 octobre (20h).