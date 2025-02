Mario Hezonja (Real Madrid) suspendu après son coup de sang à Monaco

Exclu du match à Monaco vendredi dernier suite à sa colère contre l’arbitre Anne Panther, Mario Hezonja va payer au prix fort son emportement.

. @mariohezonja ’s night cut short by the referee’s decision. 🚷 pic.twitter.com/zHyR4ReZUx

Impuissant à Istanbul mardi, malgré ses 18 points, l’ailier croate du Real Madrid a appris ce mercredi matin qu’il avait écopé d’un match de suspension et d’une amende de 5 000 euros suite à son exclusion à Gaston-Médecin, pour « manque de respect envers le corps arbitral ». Il peut encore faire appel de la décision.

Euroleague Basketball has announced the following disciplinary decision pertaining to incidents that occurred in Round 24. pic.twitter.com/d5lLUtzH2K

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 5, 2025