Marius Leonavicius est de retour à la JL Bourg

Le week-end de Marius Leonavicius dans l’Ain aura donc été particulièrement productif ! Présent à Bellegarde-sur-Valserine dans le staff de l’équipe nationale U18 de Lituanie, le technicien a remporté le tournoi international avec les jeunes baltes et a paraphé un contrat d’un an avec la JL Bourg.

Marius Leonavičius est de retour au Club 🤝 Afin de solidifier le staff dans la durée et de s'assurer d'une forme de continuité, Marius rejoint le staff professionnel à compter de la saison prochaine. 📝https://t.co/j8rVob3Mfi pic.twitter.com/88z24iIfMc — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) July 10, 2025

Un retour à Ékinox, trois ans après y avoir vécu une première expérience à la tête des U18, avant de partir précipitamment en avril pour répondre à la sollicitation du BC Wolves, le club champignon du basket lituanien, qui a brutalement arrêté son activité cet été.

Entraîneur des U18 France en 2022/23

Avant son départ, Marius Leonavicius (40 ans) avait signé une bonne campagne avec les cadets (19v-5d), encadrant alors ce qui allait devenir la colonne vertébrale de l’équipe Espoirs ayant signé le doublé cette saison, dont Anatole Humeau et Léon Sifferlin. Il présente également l’avantage de bien connaître Frédéric Fauthoux puisqu’il avait participé au scouting vidéo des adversaires en Betclic ÉLITE et EuroCup lors de la première saison du sélectionneur national en Bresse en 2022/23.

« Très intégré lors de son premier passage à la JL, travailleur acharné et passionné, sa loyauté et son intégrité avaient été appréciées de tous », souligne le club bressan, qui ne s’est pas privé, dans son communiqué, d’une petite allusion à Slobodan Savovic, licencié en début de semaine, se réjouissant d’une « sécurité très appréciable pour la reconstruction d’un staff complémentaire et engagé au service des intérêts du club », soit précisément les raisons de son éviction.

Alors que Jean-Baptiste Lecrosnier a accepté un rôle de coach associé sur les premiers mois de la saison, devant notamment diriger la présaison, Marius Leonavicius secondera Frédéric Fauthoux en compagnie de Jonathan Nebout, une fois l’ancien nantais reparti.