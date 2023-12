« Nous n’avons pas joué comme des pros » ; Strasbourg frustré pour finir 2023

La SIG Strasbourg a terminé l’année 2023 sur deux défaites de suite. Après leur revers à Paris, les Alsaciens ont perdu à domicile contre l’Elan Chalon (82-86). De quoi passablement énerver l’entraîneur Massimo Cancellieri* :

De son côté, loin de ses standards (6 points à 2/4 et 2 passes décisives), Paul Lacombe a avoué être fatigué après la rencontre.

« C’est une très mauvaise opération. On a bien commencé le match, mais derrière on a manqué de rythme. On a été court sur les rotations ce soir, moi le premier. Je n’avais pas l’énergie habituelle, ce n’était pas évident. C’était un peu la même chose pour d’autres joueurs comme Phil par exemple. Il était mieux à la fin, mais franchement on est dans une période où ce n’est pas évident. Ça ressemble à des excuses, mais ce n’est pas évident, on a joué beaucoup de matchs. Si on avait été plus malin et surtout en défense ça aurait changé des choses. On l’a vu, dès qu’on a fait des stops ça fonctionnait, mais quand, à l’opposé, on a beaucoup moins partagé la balle ça a été compliqué. Je trouve qu’on a pris beaucoup trop de shoots et pas assez percuté alors que c’est dans ce cas de figure qu’on trouvait des solutions. On se grille un joker et surtout avant un mois de janvier qui va être terrible en jouant que des concurrents directs. C’est très frustrant. »