Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »

Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) a pris la parole ce vendredi pour mettre fin aux spéculations. Alors qu’un insider grec affirmait la veille que l’intérieur français était proche d’un retour sur les parquets grecs et européens, le joueur du Panathinaikos Athènes a réagi publiquement pour démentir toute information allant dans ce sens.

Mathias Lessort dénonce les rumeurs autour de son retour

Très agacé par ces annonces répétées, l’international français a tenu à clarifier la situation sans détour :

« Arrêtez de mentir à ces gens, arrêtez de faire parler de moi. Je veux juste faire ma rééducation en paix et rejouer au basket ! Une fois pour toutes, que quiconque donne une date de retour mente : aucun médecin, aucun journaliste, aucun entraîneur, aucun préparateur physique (même pas moi) ne peut donner une date précise. »

Un message clair, destiné à mettre un terme aux interprétations et aux projections hâtives autour de son état de santé.

Stop lying to these ppl man stop bringing attention to my case. I just want to do my rehab in peace and get back to hoop! Once for all ANYONE who gives a date for my return is lying no doctor no journalist no coach no trainer (not even me) can give an accurate date for my return. https://t.co/hDJNKTlJcJ — Mathias Lessort (@ThiasLsf) January 23, 2026

Une reprise encore marquée par une blessure sérieuse

D’abord éloigné des terrains à partir de décembre 2024 à cause d’une impressionnante fracture à la jambe, Mathias Lessort se remet d’une deuxième opération, cette fois à la cheville. Un coup d’arrêt majeur pour l’ancien intérieur du Partizan Belgrade et de Monaco, dont le retour anticipé lors du Final Four avait déjà compliqué une reprise complète et durable.

Depuis, le staff médical comme le joueur privilégient la prudence, sans calendrier fixé, afin d’éviter toute rechute.

Le Panathinaikos en attente de son leader intérieur

Si la prudence est de mise, le Panathinaikos aurait évidemment bien besoin de son pivot. Irrégulier en EuroLeague, le club grec stagne actuellement à la 9e place avec un bilan de 14 victoires pour 10 défaites, à la lutte pour une place en playoffs. Ce jeudi soir, l’équipe championne d’Europe 2024 a encore perdu, 75 à 71 sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv.

Début janvier, son entraîneur Ergin Ataman n’avait d’ailleurs pas caché l’importance capitale de son joueur dans la perspective de la fin de saison : « Il est l’élément clef de notre fin de saison, son retour en fait notre meilleure recrue. »

Un retour très attendu donc, mais que Mathias Lessort veut avant tout réussir, sans pression extérieure.