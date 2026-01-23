Recherche
EuroLeague

Mathias Lessort calme les rumeurs sur son retour : « Arrêtez de mentir ! »

EuroLeague - Annoncé proche d’un retour par un insider grec, Mathias Lessort a tenu à démentir fermement toute échéance concernant sa reprise, appelant à respecter sa rééducation après sa grave blessure.
|
00h00
Résumé
Écouter
Mathias Lessort fait taire les rumeurs, il ne connaît pas encore la date de son retour

Crédit photo : Julie Dumélié

Mathias Lessort (2,06 m, 30 ans) a pris la parole ce vendredi pour mettre fin aux spéculations. Alors qu’un insider grec affirmait la veille que l’intérieur français était proche d’un retour sur les parquets grecs et européens, le joueur du Panathinaikos Athènes a réagi publiquement pour démentir toute information allant dans ce sens.

Mathias Lessort dénonce les rumeurs autour de son retour

Très agacé par ces annonces répétées, l’international français a tenu à clarifier la situation sans détour :

« Arrêtez de mentir à ces gens, arrêtez de faire parler de moi. Je veux juste faire ma rééducation en paix et rejouer au basket ! Une fois pour toutes, que quiconque donne une date de retour mente : aucun médecin, aucun journaliste, aucun entraîneur, aucun préparateur physique (même pas moi) ne peut donner une date précise. »

Un message clair, destiné à mettre un terme aux interprétations et aux projections hâtives autour de son état de santé.

Une reprise encore marquée par une blessure sérieuse

D’abord éloigné des terrains à partir de décembre 2024 à cause d’une impressionnante fracture à la jambe, Mathias Lessort se remet d’une deuxième opération, cette fois à la cheville. Un coup d’arrêt majeur pour l’ancien intérieur du Partizan Belgrade et de Monaco, dont le retour anticipé lors du Final Four avait déjà compliqué une reprise complète et durable.

Depuis, le staff médical comme le joueur privilégient la prudence, sans calendrier fixé, afin d’éviter toute rechute.

Le Panathinaikos en attente de son leader intérieur

Si la prudence est de mise, le Panathinaikos aurait évidemment bien besoin de son pivot. Irrégulier en EuroLeague, le club grec stagne actuellement à la 9e place avec un bilan de 14 victoires pour 10 défaites, à la lutte pour une place en playoffs. Ce jeudi soir, l’équipe championne d’Europe 2024 a encore perdu, 75 à 71 sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv.

– Journée 24

Début janvier, son entraîneur Ergin Ataman n’avait d’ailleurs pas caché l’importance capitale de son joueur dans la perspective de la fin de saison : « Il est l’élément clef de notre fin de saison, son retour en fait notre meilleure recrue. »

Un retour très attendu donc, mais que Mathias Lessort veut avant tout réussir, sans pression extérieure.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
gypaete64
Purée ça fait déjà plus d'un an... Ça va être dur de revenir au même niveau qu'avant, je lui souhaite d'y arriver
Répondre
(0) J'aime
silk
Malheureusement il a sans doute voulu reprendre trop tôt et il le paye aujourd'hui. Courage à lui et on espère le revoir en bonne santé et retrouver son niveau.
Répondre
(0) J'aime
