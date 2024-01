Mathias Lessort donne la victoire au Panathinaïkos à Valence dans une fin de match tendue

Mathias Lessort sur la ligne des lancers-francs cette saison ? C’est 67 % de réussite. Le Martiniquais a fait respecter ses pourcentages ce vendredi, en inscrivant l’un des deux lancers-francs octroyés en toute fin de match à Valence, pour permettre au Panathinaïkos de l’emporter dans les dernières secondes en Espagne (81-82).

Retournement de situation entre Valence et le Panathinaïkos

Avant de se retrouver dans cette position victorieuse, Mathias Lessort et le club grec ont d’abord été tout proches de repartir bredouille de Valence. Le club valencian avait la possibilité d’enlever la rencontre sur un dernier tir ou bien de partir en prolongation en cas de loupé. Sauf que sur un tir à 3-points de Jared Harper, la lutte au rebond a bénéficié à Mathias Lessort en réussissant à provoquer la faute de Brandon Davies. Dans la pénalité, Valence a donc amener le Français sur la ligne des lancers-francs. L’équipe d’Alex Mumbru a bien eu une dernière occasion d’égaliser, avec un peu plus d’une seconde à jouer et une remise en jeu dans le camp du Pana, mais le tir de Semi Ojeleye n’a pas trouvé le chemin des filets (81-82). Au final, Mathias Lessort a terminé la partie avec 12 points, 4 rebonds et 2 interceptions. En face, Damien Inglis, auteur de son meilleur match en carrière en EuroLeague lors de la précédente journée, a été un peu moins en verve ce vendredi avec 7 points, 7 rebonds et 4 passes décisives.

Bologne et Cordinier continuent d’engranger les victoires,

semaine difficile pour Munich et Sylvain Francisco

Parmi les autres Français sur les parquets ce vendredi, la Virtus Bologne d’Isaïa Cordinier continue d’engranger les victoires pour conforter sa place de dauphin de l’EuroLeague avec un nouveau succès contre l’Alba Berlin (68-83). L’arrière azuréen a joué le 2e plus gros total de minutes de son équipe (25 minutes), pour 3 points, 6 rebonds et 3 passes décisives sans perdre aucun ballon.

Enfin, Sylvain Francisco et le Bayern Munich ont connu une semaine difficile en EuroLeague, à l’instar de Monaco. En déplacement en Italie cette semaine, le club bavarois s’est incliné à Milan vendredi (76-62), après avoir déjà connu la défaite à Bologne plus tôt dans la semaine (85-83). En 18 minutes de jeu, le meneur français a inscrit 6 points (1/5 de réussite aux tirs), capté 4 rebonds et délivré 2 passes décisives, sans perte de balle. Côté milanais, Ismael Kamagaté a eu droit à miettes, avec 47 petites secondes de jeu.