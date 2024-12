Mathias Lessort en route vers une prolongation de 3 ans au Panathinaïkos ?

Dans ce genre de moments difficiles, le soutien de son club est toujours important. Blessé pour quatre mois après sa fracture du péroné, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) pourrait trouver le réconfort dans la sécurisation de son avenir. C’est en tout cas ce qu’annonce le média grec SDNA, selon qui une prolongation de trois saisons jusqu’en 2028 est dans les cartons. Une information confirmée par plusieurs insiders européens, et qui devrait être officialisée dans les prochaines heures. L’international français, actuellement sous contrat jusqu’à l’été 2025, pourrait accepter une offre de 7 millions d’euros, soit plus de 2,3 millions par an. Il entrerait alors dans le top 15 voire top 10 des joueurs les mieux payés de l’EuroLeague. Avec 1,7 millions d’euros à l’heure actuelle, il n’est que le cinquième joueur le mieux payé au sein de l’armada du Panathinaïkos.

Une prolongation qu’on peut qualifier de méritée pour celui qui est probablement le meilleur pivot d’EuroLeague cette saison. Déjà élu dans la All-EuroLeague First Team ces deux dernières saisons, il était bien parti pour faire le triplé cette année. En 17 matchs avant sa blessure, Lessort compilait 13,4 points à 72,9% aux tirs, 7,1 rebonds, 1,6 passe décisive, 1,0 interception et 0,7 contre en 27 minutes de moyenne. Il avait aussi la sixième meilleure évaluation moyenne de la compétition (20,5). Le Panathinaïkos figure lui actuellement à la quatrième place de l’EuroLeague. Le club champion en titre a déjà trouvé le remplaçant temporaire de son pivot français, en la personne de Wenyen Gabriel, qui arrive en provenance du Maccabi Tel-Aviv.