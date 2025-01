Mathias Van Den Beemt quitte Le Mans pour les Pays-Bas

Six semaines après le départ d’Hugo Mienandi vers Nantes, le bout du banc du Mans Sarthe Basket continue à se vider. Si le club sarthois n’a encore rien officialisé, le Feyenoord Rotterdam a annoncé la signature de Mathias Van Den Beemt (2,14 m, 23 ans) pour un an et demi.

Soit la fin d’un vrai projet local au Mans. Si le géant est né aux Pays-Bas, il a quasiment effectué tout son cursus basket dans la Sarthe, après avoir longtemps joué au foot. Débutant dans le club voisin des Sablons-Gazonfier, Van Den Beemt a intégré le giron du MSB dès les U15 en rejoignant le SCM. Depuis, il n’avait plus jamais quitté le cocon sarthois, si ce n’est lors d’une expérience malheureuse aux États-Unis en 2019/20, marquée par une grave blessure au dos, et un prêt timide à Aix-Maurienne l’an dernier (2,3 points à 54% et 2,9 rebonds). Devenu entre temps le meilleur contreur de l’histoire du championnat Espoirs, il était lié au club manceau jusqu’en juin 2025.

Seulement deux apparitions en Coupe de France

Revenu au Mans cette saison, il n’a jamais réussi à gagner la confiance de Guillaume Vizade, qui ne l’a utilisé qu’en Coupe de France. Lancé dans le cinq de départ en 1/32e de finale à Rouen, il n’a pas saisi sa chance (2 points et 1 rebond), pas plus que lors du tour suivant à Toulon (1 rebond, 1 balle perdue et 2 fautes), où ses 4 minutes ont correspondu à un gros creux du MSB (-14).

« On doit accepter qu’il y ait des domaines où il n’est pas assez avancé pour être efficace, dans le jeu offensif et la finition », expliquait Guillaume Vizade à Ouest France en octobre. « Mais il doit réduire le nombre d’erreurs dans la protection du cercle. Nous ne pouvons pas lui laisser une grosse marge dans ce domaine, comme dans les replis et les rebonds défensifs. » Cornaqué par Antoine Mathieu à l’entraînement, le Franco-Néerlandais ne s’est jamais vu offrir la chance de jouer en Betclic ÉLITE, où son compteur personnel restera bloqué à 11 apparitions. « Dans ce très haut niveau de compétition, il ne faut pas toujours donner des opportunités« , poursuit le technicien sarthois, toujours pour Ouest France. « Parce que même si on a l’impression que ce sont deux ou trois minutes, multiplier les erreurs peut nous mettre en délicatesse. »

Premier match avec Rotterdam ce dimanche

Désireux de représenter les Pays-Bas à terme, plutôt que la Côte-d’Ivoire qui l’a déjà présélectionné, Mathias Van Den Beemt va donc avoir l’opportunité de faire décoller sa carrière dans son pays natal, dont il ne parle d’ailleurs pas complètement la langue, lui qui est arrivé en France à l’âge de six ans. Handicapé par les blessures de Chris Maidoh et Enes Tunç, le Feyenoord Rotterdam avait un besoin urgent d’un nouveau pivot. De quoi lui laisser entrevoir des perspectives de temps de jeu en BNXT League ? MVDB aura l’occasion de montrer ce qu’il sait faire dès ce dimanche face aux Den Helden Suns. En Coupe, forcément, l’histoire de sa saison pour le moment…