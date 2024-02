Matthew Strazel avant Monaco – ASVEL : « Ils ont trouvé un rythme de croisière intéressant »

Deux jours après avoir perdu à Bourg-en-Bresse, l’AS Monaco est de retour à la compétition. Avec cette fois Mike James et John Brown III, la Roca Team reçoit l’ASVEL en match en retard de la Betclic ELITE.

Kemba Walker n’étant pas qualifié en championnat de France et Jordan Loyd étant suspendu pour cette rencontre de la 18e journée, Matthew Strazel, de retour dimanche après avoir été arrêté par une blessure à la main, sera déterminant sur la ligne arrière, aux côtés de Mike James et Elie Okobo. Lui, l’ancien joueur de l’ASVEL, n’a jamais perdu contre son ancien club.

La saison passée, Monaco s’est imposé à cinq reprises face aux Rhodaniens (deux fois en Betclic ÉLITE, deux fois en EuroLeague et une en finale de Coupe de France). Une série qui a continué sur ce début de saison avec un premier succès à l’Astroballe pour les joueurs de la principauté, le 1er octobre en championnat de France (79-87), suivi d’une autre victoire, cette fois à Gaston Médecin, le 10 novembre pour la 7e journée de l’EuroLeague (80-70). Malgré tout, Matthew Strazel s’attend à un match compliqué face à une formation en progrès depuis la nomination de Pierric Poupet :

« Ça va être une bataille face à l’ASVEL, annonce-t-il sur le site Internet de l’AS Monaco. Celle qui sera la plus en forme, la plus appliquée, et qui fera le plus attention aux détails l’emportera. On joue beaucoup avec ce calendrier avec l’ASVEL. Ils ont trouvé un rythme de croisière intéressant, on sent qu’il y a de la stabilité. Avec en plus des joueurs qui reviennent de blessure (Joffrey Lauvergne et Timothé Luwawu-Cabarrot, NDLR). Ça ne peut qu’être bénéfique pour eux. L’ASVEL a beaucoup changé d’identité. Nous on doit garder notre sérieux pour les battre à nouveau, car ce ne sera pas facile. À chaque fois qu’ils jouent contre nous, ils veulent mettre fin à cette série, et nous on veut la poursuivre pour garder cet avantage psychologique le plus longtemps possible. »