Maxime Raynaud brille pour ses débuts à la Summer League avec les Kings

Maxime Raynaud (2,16 m, 22 ans) n’a pas attendu longtemps pour faire parler de lui. Pour son premier match sous les couleurs des Sacramento Kings à la Summer League de Las Vegas, l’intérieur français a brillé face au Magic d’Orlando, dans un duel marqué également par la présence de son compatriote Noah Penda. Auteur d’une entame de match impressionnante, Raynaud a immédiatement marqué des points dans l’esprit de ses coachs et dirigeants.

Un départ canon pour Maxime Raynaud

Il n’a fallu que quelques minutes à Maxime Raynaud pour faire lever les observateurs et les fans des Kings. En seulement six minutes, le pivot passé par Stanford compilait déjà 11 points à 100% au tir, 2 rebonds et 1 interception. Un premier quart-temps de feu, symbole de son efficacité offensive et de son activité sur le terrain.

Maxime Raynaud at halftime vs. ORL ⤵️: 👑 13 PTS

👑 2 AST

👑 2 REB

👑 50% 3-PT FG Kings Summer League presented by @Ticketmaster pic.twitter.com/zkGzcnU5zE — Sacramento Kings (@SacramentoKings) July 11, 2025

Au final, il termine avec 16 points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 26 minutes, à 6/11 aux tirs dont 2/5 à 3-points. Son impact va bien au-delà de la ligne de stats : communication constante, abattage défensif, justesse dans les choix. Le coach de la Summer League Dipesh Mistry n’a pas caché son admiration : « Max se donne tellement à fond, mais il joue aussi de manière si intelligente… C’est comme si son potentiel était illimité. »

Une communication qui rassure, une énergie qui galvanise

Raynaud s’est aussi distingué par son leadership vocal sur le terrain : « Même si tu dis juste à un gars “t’es tout seul”, c’est déjà important. Ce genre de communication te donne de la confiance en défense », a-t-il expliqué après la rencontre.

Ce sens du collectif a contribué à un run décisif de 14-0 en première mi-temps, lancé notamment par son activité dans la peinture et sa faculté à distribuer le jeu. Malgré une deuxième période plus discrète, Raynaud a continué d’apporter par son engagement et Sacramento a fini par l’emporter 84-81 face au Magic de Noah Penda (8 points à 4/9 aux tirs, dont 0/3 à 3-points, 3 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 balles perdues en 26 minutes).

Un profil qui séduit déjà la franchise californienne

Présent sur le plateau d’ESPN, le GM des Kings Scott Perry a encensé le Français : « C’est un énorme bosseur. Il est déterminé. Il aime vraiment ce sport et il a de grandes chances de s’améliorer car il travaille dur. » Perry a également souligné ses qualités défensives, notamment sa capacité à switcher sur des extérieurs.

Déjà signé avant même le début de la Summer League, Raynaud a donc entamé sa mission californienne de la meilleure manière possible. Derrière Domantas Sabonis, il pourrait rapidement grappiller du temps de jeu s’il continue à s’imposer par son sérieux et son efficacité.