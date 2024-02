Maxime Raynaud encore dominant mais encore battu, face à UCLA

Maxime Raynaud et Stanford n’ont pas réussi à se relever ce mercredi 7 février, trois jours après leur deuxième mi-temps ratée face à Arizona.

Le Cardinal s’est incliné 82 à 74 à domicile contre UCLA, une équipe qui avait le même bilan (6 victoires et 5 défaites) dans la PAC 12 avant la rencontre. La partie était pourtant serrée. A 3 minutes et 24 secondes de la fin, Maxime Raynaud a ramené les locaux à -3 (67-70) sur un lay-up. Mais derrière, les Bruins ont refait l’écart en s’appuyant sur l’intérieur turc Adem Bona (16 points à 5/10 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions en 29 minutes) et Stanford n’est pas parvenu à remonter, notamment à cause du 1/4 aux lancers francs de Maxime Raynaud dans le money time (contre 4/4 auparavant).

Le Français a pourtant encore porté son équipe, avec 20 points à 7/11 aux tirs (dont 1/1 à 3-points), 10 rebonds et 2 balles perdues en 30 minutes. En face, Ilane Fibleuil n’est rentré quelques possessions. Au même titre que le Slovène Jan Vide (moins de 7 minutes par match) et l’Espagnol Aday Mara (moins de 11 minutes), le freshman français ne joue que très peu chez les Bruins cette saison (7 minutes).