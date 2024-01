Maxime Raynaud et Stanford font (encore) tomber Arizona, n°4 du pays

NCAA - Maxime Raynaud et Stanford ont encore battu Arizona, n°4 du pays, pour terminer l'année 2023.

Maxime Raynaud et Arizona, ce fut une longue histoire en 2023. En février, lui et Stanford ont réalisé l’exploit face au n°4 du pays, un mois avant d’être sortis lors du tournoi final de la PAC-12 par ces mêmes Wildcats.

Ce dimanche 31 décembre, c’est face à Arizona que le Cardinal a terminé l’année 2023. Battu sur le fil par Arizona State pour le premier match de la saison régulière de la PAC-12 deux jours plus tôt, le programme universitaire californien s’est repris en dominant les Wildcats, encore classés n°4 du pays par Associated Press et les coachs, sur le score de 100 à 82.

Maxime Raynaud encore productif

A domicile, le freshman Kanaan Carlyle s’est régalé (28 points) au même titre que son coéquipier Spencer Jones (21 points à 8/9 aux tirs). Le prospect Andrej Stojakovic a ajouté 16 points et Maxime Raynaud a été productif (12 points à 5/7 aux tirs, dont 2/3 à 3-points, 7 rebonds, 4 passes décisives et 1 contre en 24 minutes). Surtout, le Cardinal a battu son record de paniers à 3-points (16, sur 25 tentatives) sur un match et limité Arizona sur jeu rapide. Les Wildcats n’ont ainsi marqué que 6 points sur transition contre 18,7 en moyenne jusqu’ici.

Maxime with the rejection.@kanaancarlyle15 finishes with the corner triple, our 15th of the night, tying a single-game program record. Just 😙🤌 📺 @Pac12Network#GoStanford pic.twitter.com/ekq3OjlpOd — Stanford Men's Basketball (@StanfordMBB) December 31, 2023

Stanford va maintenant tenter d’enchaîner face à UCLA et Ilane Fibleuil ce mercredi 3 janvier.