Maxime Roos est déterminé à « se relancer » en Pro B avec Roanne

Maxime Roos (2,02 m, 29 ans) n’a pas vécu des derniers mois faciles en tant que joueur de basket professionnel. L’ailier-fort de Roanne n’a pas joué depuis le 7 avril 2023, date à laquelle il s’est déchiré le tendon d’Achille contre Bourg-en-Bresse. Le 22 août dernier, il a subi une rechute, une nouvelle blessure au tendon qui l’a éloigné des terrains pour toute la saison 2023-2024.

C’est donc de loin et impuissant que Maxime Roos a assisté à la longue agonie de Roanne, qui s’est conclue par une relégation en Pro B. Dans une interview au quotidien Le Progrès, il s’est exprimé sur la saison de la Chorale.

« Cette saison, c’est un concours de circonstances, il y a eu des erreurs de recrutement, trois descentes, plein de facteurs, les blessure, énumère le joueur de 29 ans. L’alchimie ne s’est jamais créée. On se retrouve avec les meilleurs meneurs et poste 4 du championnat (Cooper et Doumbouya), un des meilleurs pivots (Morin), on a cinq-six très bons joueurs… Cela montre qu’il y a un problème, pas de collectif avec une équipe qui a changé chaque mois.«