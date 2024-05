Mehdi Difallah dans le trio arbitral pour la grande finale du Final Four

Il y aura en tout 5 Français sur le parquet de l’Uber Arena de Berlin. En plus de Vincent Poirier, Guerschon Yabusele, Fabien Causeur (Real Madrid) et Mathias Lessort (Panathinaïkos), l’arbitre français Mehdi Difallah sera aussi de la partie.

Élu pour la troisième fois meilleur arbitre de Betclic Élite il y a deux semaines, Mehdi Difallah continue à briller à l’échelon européen. Après avoir arbitré la demi-finale entre le Panathinaïkos et Fenerbahçe, il fera aussi partie du trio arbitral de la grande finale ce dimanche soir, en compagnie du Serbe Ilija Belosevic et du Portugais Fernando Rocha. Le Français va diriger sa deuxième finale d’EuroLeague consécutive, alors qu’il participait déjà à son cinquième Final Four d’affilée. Il sera moins expérimenté que son collègue serbe mais davantage que son collègue portugais.

Au début du mois, Mehdi Difallah avait fait parler de lui pour sa décision cruciale de siffler une faute à une demi-seconde de la fin de la prolongation lors du troisième match entre l’Olympiakos et le FC Barcelone. Une décision qui s’est finalement avérée juste malgré la colère du public grec. Sur une note plus bienveillante, son arbitrage en demi-finale a été filmé en caméra embarquée par l’EuroLeague. Notamment pour plus de pédagogie et de compréhension du travail arbitral, ce qui est nécessaire dans des matchs à enjeux comme le Final Four.