Mehdy Ngouama retrouve Guillaume Vizade au Mans

Sans club depuis son départ de la JL Bourg le 5 novembre, où il peinait à s’exprimer et trouver sa place dans le système de Frédéric Fauthoux, Mehdy Ngouama (1,88 m, 29 ans) va tenter de se relancer du côté du Mans. Le meneur de jeu s’est engagé sur place pour quatre semaines afin de remplacer numériquement Abdoulaye Ndoye (1,98 m, 26 ans), dont l’arrêt a été prolongé.

Mehdy Ngouama connaît bien le coach du MSB, Guillaume Vizade, pour l’avoir coaché à Vichy mais aussi lors de tournées aux États-Unis à son adolescence. Le coach double champion d’Europe U20 nous avait d’ailleurs parlé de sa relation avec Mehdy Ngouama, en 2021.

« Je le connais depuis 2012. On a passé un été ensemble aux États-Unis. Il a joué dans notre AAU. On passait quatre à cinq semaines aux États-Unis. Trois semaines et demi à Vegas où on entraînait les jeunes, plus une participation à deux ou trois tournois AAU. On avait des jeunes volontaires pour partir et d’autres avec lesquels on essayait d’avoir des projets sociaux. On trouvait des financements pour les aider à venir, à partir etc. On a beaucoup de joueurs qui sont en Europe, en Jeep ELITE, en NBA (Clint Capela) qui sont venus dans nos programmes. On les sollicite pour avoir des bourses d’été. En face, on monte le programme, des cours de soutien, d’anglais, de l’entrainement, de la compétition… C’était son projet perso de vouloir partir aux Etats-Unis. Il nous avait sollicité, il avait fait la moitié du chemin, on a fait l’autre moitié avec l’investissement de différents joueurs, notamment Yohann Sangaré, pour aider à sa venue.

Suite à ses prestations, il a été sélectionné dans la Team Africa pour le Adidas Nation. L’entraîneur de l’équipe était Babacar Sy, moi j’étais son assistant. C’est moi qui entraînait l’équipe AAU durant l’été. Au départ, Mehdy ne faisait pas partie de l’équipe. Il y avait Sidy N’Dir, qui est aujourd’hui à Antibes, il y avait aussi Renathan Ona Embo. Mehdy a été performant durant le mois de juillet avec nous, on a une place qui s’est libérée dans l’effectif et il est venu. Durant deux années, il a été très performant avec nous à la Adidas Nation. C’est comme ça qu’on a développé notre relation. En 2017, il a signé à Denain quand on avait déjà donné notre accord à Grégory Bengaber. Ça a retardé le fait qu’il vienne (à Vichy). »