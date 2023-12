Melvin Ajinça égale son record vieux d’une semaine

Betclic ELITE - Melvin Ajinça vient d'enchaîner deux matches à 17 points, ce qui constitue ses records en Betclic ÉLITE.

Melvin Ajinça (2,03 m, 19 ans) avait progressé tout au long de la saison 2022-2023, jusqu’à prendre une part prépondérante dans la quête du titre et de la montée en Betclic ÉLITE du Saint-Quentin Basketball.

Le prospect NBA semble suivre cette même courbe pour sa découverte de l’élite du championnat de France. L’ailier de 19 ans vient d’enchaîner ses deux meilleures performances offensives en Betclic ELITE en l’espace d’une semaine. Au Mans le 16 décembre, il a marqué 17 points à 5/12 aux tirs dont 4/7 à 3-points et le SQBB l’a emporté 77 à 76. De quoi rester bien en course pour se qualifier pour la Leaders Cup.

Une qualification qui a été actée avec la large victoire de ce samedi 23 décembre contre l’ESSM Le Portel (88-67). Là encore, l’ancien joueur de l’ES Montgeron Basketball et de l’US Ris-Orangis a brillé. À la fin du premier quart-temps, il comptait 8 points marqués. Au final, il a égalé son record de 17 points en Betclic ELITE, grâce à une très belle adresse (6/8 aux tirs, dont 3/5 à 3-points). L’ancien pensionnaire du Pôle France a également égalé son record à l’évaluation (17), qui datait du 7 novembre contre Strasbourg.

Présent dans la plupart des mock draft, le cousin éloigné d’Alexis Ajinça réalise une belle saison U20 en Betclic ELITE (9,6 points à 39,8% de réussite aux tirs, dont 36,3% à 3-points, 3,1 rebonds et 0,8 passe décisive pour 8,6 d’évaluation en 24 minutes) dans une équipe qui défend le fer et surtout qui gagne. Prochain objectif ? Peut-être d’établir ses vraies marques de référence chez les grands : il avait déjà ainsi marqué 22 unités en Nationale 1 (contre Bordeaux le 22 avril 2022) et 18 en Pro B (à Nantes le 5 mai 2023).