Metz Canonniers fait appel de la sanction de la FFBB

Jolie sensation de la phase 1 de NM1, avec son statut de promu, Metz a vu sa saison prendre un autre tournant en cette fin janvier. Comme d’autres clubs du premier niveau fédéral, le club lorrain a été sanctionné par la FFBB en raison de problématiques financières. Ainsi, Vincent Pourchot et ses partenaires doivent composer avec quatre points en moins lors de la phase 1 de NM1, ainsi qu’également quatre en moins pour la phase 2 (s’ajoute à cela une pénalité financière de 4 000 €).

Une décision considérée comme « injuste » pour Metz

Pour éviter de voir sa saison se transformer en exercice galère, Metz Canonniers a ainsi annoncé sa volonté de faire appel de la décision de la FFBB. « Étant donné les documents et les garanties apportés à la commission, nous considérons cette décision comme injuste », est-il indiqué dans un communiqué écrit par le président du club messin, Bruno Blin. Les trois griefs contre Metz sont les suivants : « non-production de documents deux mois après la date prévue règlementairement ou fixée par la Commission », « présentation d’une situation nette négative pour un club accédant en division supérieure » et « production de documents incomplets, ou non fiables, ou ne présentant pas la réalité de la situation financière du club ».

Metz n’est pas le seul club à devoir composer avec des retraits de points : Vitré en a eu 1, Avignon et Toulouse 2 tandis que Fougères avait été le plus durement sanctionné lors de la séance du mois de décembre : 5 points en moins.