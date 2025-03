Michael Caicedo, un prospect espagnol à La Rochelle

Michael Caicedo (1,99 m, 21 ans), jeune prospect espagnol né en 2003, va renforcer La Rochelle pour la fin de saison 2024-2025 de Betclic ELITE. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Bàsquet Gérone, qui a peu joué cette saison au Força Lérida, arrive pour remplacer médicalement Lucas Hergott. Comme un autre ancien espoir du FC Barcelone, Tom Digbeu, l’Espagnol espère utiliser la vitrine du championnat de France pour attirer les regards des scouts NBA et européens.

Une formation à Barcelone et un parcours déjà riche

Né à Inca, sur l’île de Majorque, Michael Caicedo a découvert le basket à l’adolescence, après avoir pratiqué le football. Très vite repéré, il rejoint la formation du FC Barcelone avec qui il se fait un nom sur la scène internationale : vainqueur de l’Euro U16 en 2019 avec l’Espagne – en battant la France de Victor Wembanyama en finale -, puis MVP du plateau de Valence de l’Euroleague Next Generation Tournament en 2020.

Il débute en ACB avec le Barça dès janvier 2021 à seulement 17 ans, devenant le cinquième plus jeune joueur à porter le maillot blaugrana. Intégré à l’équipe première lors de la saison 2021-2022, il joue même en EuroLeague, disputant 11 rencontres.

Des passages à Grenade, Gérone, puis Lérida

À la recherche de temps de jeu, Michael Caicedo est prêté au CB Grenade en 2023. Il y signe son record en carrière avec 15 points contre Fuenlabrada. Dans la foulée, il est convié au NBA Draft Combine. La saison suivante, il rejoint Gérone mais est ralenti par une blessure au pied. Il rebondit en 2024 en signant à Força Lleida, où il a peiné à se relancer (1,6 point et 1,3 rebond en moins de 9 minutes de moyenne, sur 12 entrées en jeu) avant que son départ ne soit annoncé en fin de matinée.

✍🏼 Comunicat | Michael Caicedo Gràcies per la implicació i molta sort en el teu futur Michael!#HioposLleida #LigaEndesa #Lleida https://t.co/csP7ebtc4o — HIOPOS LLEIDA (@flleida) March 31, 2025

Avec La Rochelle, qui vient de se séparer de Jakub Niziol, Michael Caicedo a une nouvelle opportunité. Celle de prouver, dans un championnat physique et exposé, qu’il a toujours le potentiel pour évoluer au plus haut niveau.