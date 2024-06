Migna Touré a choisi Gérone

Migna Touré (1,83 m, 29 ans) va déménager à Gérone, en Espagne. Ce n’est qu’à 2 heures de Lattes que l’arrière/ailière va poursuivre sa carrière. Après avoir évolué à Braine en Belgique, la native de Nevers va retenter l’aventure à l’étranger.

L’ancienne joueuse de Fourchambault et Clermont-Ferrand rejoint un club proche de la frontière française et qui regarde souvent ce qu’il se passe en LFB. En 2023-2024, Gérone comptait dans ses rangs Magali Mendy et Faustine Parra. Cette fois, ce sera Migna Touré qui jouera pour le club catalan.

Ancienne internationale de 3×3 devenue internationale de 5×5, Migna Touré s’est épanouie à Lattes-Montpellier dans un rôle de forte joueuse en défense et de grosse shooteuse à 3-points (40,9% de réussite sur 4,2 tentatives par match en 2023-2024). Elle est aussi devenue plus complète, réalisant ses records de moyennes au rebond (2,9 prises) et passes décisives (3,5) sur la saison écoulée. Migna Touré marquait également 11,1 points par rencontre, en 31 minutes.

Après un été en équipe de France, avec l’espoir de participer aux Jeux olympiques de Paris, Migna Touré va donc découvrir la Liga Endesa féminine avec Gérone.