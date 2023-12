Mike James se voit comme « le meilleur joueur de tous les temps » en EuroLeague

EuroLeague - Dans une interview accordée au média Meridian Sport, le meneur de Monaco Mike James a révélé qu'il finira probablement par devenir 'le meilleur joueur de tous les temps en EuroLeague".

« Je pense que quoi qu’il arrive, je serai probablement le meilleur de tous les temps. » Quand on connaît la personnalité de Mike James, on n’est guère surpris quand l’intéressé se voit comme d’ores et déjà le meilleur joueur de tous les temps de l’EuroLeague. Dans une interview accordée au média serbe Meridian Sports, le joueur de 33 ans s’est confié sur sa carrière et sur la trace qu’il a déjà laissé sur le continent européen.

« Honnêtement, tout ce que j’ai fait jusqu’à présent a déjà consolidé mon héritage. Quoi qu’il arrive, je serai probablement le meilleur de tous les temps, mais remporter le titre, bien sûr, m’amènera à un niveau supérieur. »

Joueur le plus rapide à atteindre la barre des 4 000 points marqués en EuroLeague, le natif de Portland a désormais en ligne de mire le record de Vasilis Spanoulis (4 455 points). Et si cette saison était la bonne pour Monaco et Mike James ? Après avoir atteint le Final Four la saison dernière (élimination en demi-finales contre l’Olympiakos), le club de la Principauté effectue un bon début de saison en EuroLeague et vise clairement le titre. Un objectif qui ne fera pas sans un très grand Mike James. Ça tombe bien puisque le meneur de la Roca Team réalise tout bonnement un début de saison de MVP (18,8 points à 47% de réussite aux tirs), 4 rebonds et 5,3 passes décisives pour 1,5 pertes de balles en 30 minutes de moyenne sur 11 matchs Euroleague).

« C’est juste le point culminant de mon voyage jusqu’à présent. Quand je suis arrivée, l’équipe (de Monaco) en était à ses débuts et moi, je dirais, au sommet de ma puissance, analyse Mike James. Nous nous sommes parfaitement intégrés et nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous avons quelque chose que je n’avais pas jusqu’à présent, je veux voir jusqu’où je peux aller avec Monaco »

LIRE AUSSI. Les cinq raisons de soutenir BeBasket en s’y abonnant