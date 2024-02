[Vidéo] Les 31 points de Mike James contre Nanterre

Mike James (1,85 m, 33 ans) a profité de la présence de 15 767 spectateurs à la Paris La Défense Arena pour battre son record de points en Betclic ELITE.

Auteur de 28 points en 14 minutes et 53 secondes le 28 janvier dernier contre l’Élan Chalon, le meneur de l’AS Monaco a fait plus fort encore pile un mois plus tard. L’Orégonais a inscrit 31 points à 9/20 aux tirs et la Roca Team s’est imposée 86-80 malgré le retour de Nanterre en fin de match. Il reste à 6 unités de ses records en championnat, réalisé en deuxième division italienne en 2014, et en EuroLeague, en 2021 avec le CSKA Moscou. En Betclic ÉLITE, il avait cumulé 34 points lors du Match 4 de la finale 2022 contre l’ASVEL.

Retour sur son match en vidéo dans le tweet suivant :