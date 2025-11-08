Mike James, un record historique et un titre de MVP de la 9e journée d’EuroLeague

Encore une distinction pour Mike James (1,85 m, 35 ans). Le meneur de l’AS Monaco a marqué un peu plus l’histoire de l’EuroLeague jeudi soir à Belgrade, lors de la victoire de son équipe (112-107 après prolongation) face au Maccabi Tel-Aviv. En compilant un PIR (évaluation) de 37, le plus élevé de la journée, James est devenu le nouveau recordman de l’histoire de la compétition avec 5 617 points d’évaluation, dépassant ainsi Nando De Colo (5 587). Cette performance de haut vol lui a valu d’être élu MVP de la neuvième journée.

Un 12e titre de MVP de la journée pour Mike James

Face au Maccabi, Mike James a sorti un récital : 34 points, 7 passes décisives, 6 rebonds et 2 interceptions, avec un 12/16 aux lancers francs et 9 fautes provoquées. Véritable chef d’orchestre du succès monégasque, il a porté son équipe en prolongation avant d’assurer la victoire. C’est la 12e fois de sa carrière qu’il est élu MVP de la journée en EuroLeague, un total qui le place désormais juste derrière Shane Larkin (19) et à égalité avec Nando De Colo et Sasha Vezenkov (16).

That was absolutely vintage @TheNatural_05 who balled OUT in Round 9 claiming MVP of the Round honors 🥶 A crazy stat line, but we´ve come to expect that from the All-Time Leading Scorer! MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/Qw4UO8IkX5 — EuroLeague (@EuroLeague) November 8, 2025

Dwayne Bacon puissance 36, Nadir Hifi toujours premier

S’il n’a pas été élu MVP cette semaine, l’ancien Monégasque et grand ami de Mike James, Dwayne Bacon (2,01 m, 30 ans), a planté 36 points face au co-leader de l’EuroLeague, l’Hapoël Tel-Aviv, même si cela n’a pas suffi. Il est neuvième meilleur marqueur de l’EuroLeague (16,2 points), alors que Mike James est quatrième (18,3) et Nadir Hifi (Paris Basketball) toujours premier avec 22,1 points de moyenne, après ses 21 unités face au Bayern Munich. Autre Français en vue, Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas) partage le leadership du classement des passeurs avec Mike James et l’ancien Bressan Codi Miller-McIntyre (Etoile Rouge de Belgrade), tous trois à 6,8 passes décisives par match.

Derrière James, la belle semaine de Saliou Niang

Autre performance remarquée : celle du jeune ailier italien Saliou Niang (Virtus Bologne), auteur d’un double-double avec 18 points et 12 rebonds (pour 35 d’évaluation) dans la défaite à Vitoria. Jaylen Hoard (Maccabi) a également brillé avec 16 points et 10 rebonds.