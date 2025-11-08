Recherche
EuroLeague

Mike James, un record historique et un titre de MVP de la 9e journée d'EuroLeague

EuroLeague - Mike James (AS Monaco) a signé un nouveau record historique en EuroLeague, devenant le joueur le plus performant de l'histoire à l'évaluation. Auteur d'un match monumental sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv, le meneur américain a logiquement été désigné MVP de la 9e journée.
00h00
Résumé
Mike James, un record historique et un titre de MVP de la 9e journée d’EuroLeague

Mike James a terminé MVP de la 9e journée de l’EuroLeague

Crédit photo : AS Monaco

Encore une distinction pour Mike James (1,85 m, 35 ans). Le meneur de l’AS Monaco a marqué un peu plus l’histoire de l’EuroLeague jeudi soir à Belgrade, lors de la victoire de son équipe (112-107 après prolongation) face au Maccabi Tel-Aviv. En compilant un PIR (évaluation) de 37, le plus élevé de la journée, James est devenu le nouveau recordman de l’histoire de la compétition avec 5 617 points d’évaluation, dépassant ainsi Nando De Colo (5 587). Cette performance de haut vol lui a valu d’être élu MVP de la neuvième journée.

LIRE AUSSI

Un 12e titre de MVP de la journée pour Mike James

Face au Maccabi, Mike James a sorti un récital : 34 points, 7 passes décisives, 6 rebonds et 2 interceptions, avec un 12/16 aux lancers francs et 9 fautes provoquées. Véritable chef d’orchestre du succès monégasque, il a porté son équipe en prolongation avant d’assurer la victoire. C’est la 12e fois de sa carrière qu’il est élu MVP de la journée en EuroLeague, un total qui le place désormais juste derrière Shane Larkin (19) et à égalité avec Nando De Colo et Sasha Vezenkov (16).

Dwayne Bacon puissance 36, Nadir Hifi toujours premier

S’il n’a pas été élu MVP cette semaine, l’ancien Monégasque et grand ami de Mike James, Dwayne Bacon (2,01 m, 30 ans), a planté 36 points face au co-leader de l’EuroLeague, l’Hapoël Tel-Aviv, même si cela n’a pas suffi. Il est neuvième meilleur marqueur de l’EuroLeague (16,2 points), alors que Mike James est quatrième (18,3) et Nadir Hifi (Paris Basketball) toujours premier avec 22,1 points de moyenne, après ses 21 unités face au Bayern Munich. Autre Français en vue, Sylvain Francisco (Zalgiris Kaunas) partage le leadership du classement des passeurs avec Mike James et l’ancien Bressan Codi Miller-McIntyre (Etoile Rouge de Belgrade), tous trois à 6,8 passes décisives par match.

Dwayne BACON
Dwayne BACON
36
PTS
5
REB
2
PDE
Logo EuroLeague
DUB
97 109
HAP

Derrière James, la belle semaine de Saliou Niang

Autre performance remarquée : celle du jeune ailier italien Saliou Niang (Virtus Bologne), auteur d’un double-double avec 18 points et 12 rebonds (pour 35 d’évaluation) dans la défaite à Vitoria. Jaylen Hoard (Maccabi) a également brillé avec 16 points et 10 rebonds.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

