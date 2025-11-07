Recherche
EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers une troisième victoire consécutive en EuroLeague

EuroLeague - Timothé Luwawu-Cabarrot a encore brillé avec Baskonia Vitoria-Gasteiz face à la Virtus Bologne. Le Français a signé 16 points, dont la moitié dans le dernier quart-temps, pour permettre à son équipe de poursuivre sa remontée en EuroLeague.
00h00
Résumé
Timothé Luwawu-Cabarrot guide Baskonia vers une troisième victoire consécutive en EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot continue son gros début de saison avec Baskonia

Crédit photo : EuroLeague

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 30 ans) continue d’être l’un des hommes forts de Baskonia Vitoria-Gasteiz cette saison. Face à la Virtus Bologne, l’international français a une nouvelle fois pris les choses en main dans les moments décisifs pour offrir une troisième victoire consécutive à son équipe (84-70). Avec ce succès, le club basque, qui avait connu le pire départ de son histoire en EuroLeague (0-6), affiche désormais un bilan de 3 victoires pour 6 défaites et retrouve de la confiance.

Timothé LUWAWU-CABARROT
Timothé LUWAWU-CABARROT
16
PTS
2
REB
1
PDE
Logo EuroLeague
BAS
87 76
BOL

Luwawu-Cabarrot, le facteur X de Baskonia

Toujours aussi constant depuis le début de la saison, Timothé Luwawu-Cabarrot a encore répondu présent. Auteur de 16 points, dont 8 dans le dernier quart-temps, il a été le moteur de l’accélération décisive de Baskonia après le retour de la Virtus à deux points (59-57). Aux côtés de Matteo Spagnolo et Markquis Nowell, le Français a enchaîné tirs primés, passes décisives et lancers francs pour creuser un écart définitif (75-59).

« Je suis là pour aider l’équipe de toutes les manières possibles. Défendre, prendre des rebonds, communiquer, être un leader. Quand je marque, c’est que mes coéquipiers me trouvent et me font confiance », a expliqué Luwawu-Cabarrot après la rencontre.

Le joueur passé par l’ASVEL et formé en partie à Antibes affiche une régularité impressionnante : il a inscrit au moins 16 points lors de chacun de ses neuf matches d’EuroLeague cette saison, une performance rare à ce niveau.

Baskonia retrouve sa dynamique défensive

Longtemps pénalisée par sa défense lors des premières semaines (96 points encaissés en moyenne sur les six premières défaites), l’équipe espagnole a nettement resserré les rangs depuis le retour de Rodions Kurucs et l’arrivée de Kobi Simmons. Sur les trois dernières victoires, les Basques n’ont concédé que 77,3 points en moyenne.

Hamidou Diallo (14 points) s’est également distingué avec un spectaculaire alley-oop conclu sur une passe aveugle de Nowell. Après le match, il a souligné le regain collectif : « On commence à comprendre les principes défensifs, à jouer ensemble, à tout donner sur le terrain. C’est ce qui fait la différence en ce moment. »

Une série à confirmer à l’extérieur

Invaincu à domicile depuis trois rencontres, Baskonia va devoir confirmer cette dynamique loin de Vitoria. L’équipe de Clément Frisch (3 points à 1/2 et 3 rebonds en 9 minutes) affrontera l’Hapoel Tel-Aviv mardi prochain à Sofia, avant un déplacement à Belgrade pour y défier le Maccabi Tel-Aviv, dans une affiche qui rappellera la finale de… 2005.

