Milan compte sur Nikola Mirotic, courtisé par Monaco

Après la tentative inachevée de l’an dernier, l’AS Monaco a repris son opération séduction auprès de Nikola Mirotic cet été. Mais si le coup était passé proche en 2023, l’affaire est désormais bien plus compliquée cette fois. Et pour cause, l’ancien MVP de l’EuroLeague dispose d’un contrat courant jusqu’en 2026 avec l’Olimpia Milan.

S’il est évident que la Roca Team désire recruter Mirotic, si le joueur se serait rendu en Principauté la semaine dernière, le club lombard ne compte pas abandonner sa star, surtout avec le départ annoncé jeudi de Nicolo Melli. Dans la journée, le GM de Milan a diffusé quelques démentis, certifiant que son leader ne partirait pas. De quoi rendre très hypothétique une arrivée sur le Rocher…