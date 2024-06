Nikola Mirotic, enfin à Monaco ?

L’AS Monaco va peut-être enfin trouver le poste 4 shooteur qui lui fait défaut depuis ses débuts en EuroLeague. Selon nos informations et celles de Tribune 47, la Roca Team pourrait accueillir dans ses rangs Nikola Mirotic (2,08 m, 33 ans) la saison prochaine. L’ancien international espagnol était même de passage en principauté après le titre de champion d’Italie.

Un an après avoir décliné l’offre monégasque afin d’accepter celle de Milan, l’Hispano-Monténégrin aurait finalement décidé de venir jouer pour le club montant du basketball européen. Engagé dans un contrat pluriannuel à Milan, l’ancienne star du Real Madrid et du FC Barcelone quitterait cependant le club lombard moyennant le paiement d’une indemnité de transfert de la part de Monaco.

Mike James enfin réuni avec Mirotic ?

Dans le podcast de Basketnews, la star de l’AS Monaco Mike James expliquait tout récemment avoir besoin d’un poste 4 shooteur et mentionnait le nom de son ancien coéquipier, commentant au passage la rumeur de la possible venue de Sasha Vezenkov (MVP de l’EuroLeague en 2023, benché à Sacramento en NBA la saison suivante).

« On a besoin d’un poste 4 shooteur. Cela fait deux ans que ça nous manque, même si Petr (Cornelie) a une vraie qualité de tir. Il a connu quelques bonnes séquences cette saison. On avait Will Thomas lors de ma première saison à Monaco, il avait été plutôt bon mais il n’a pas été conservé. Et il n’y a qu’un seul Mirotic sur le marché… (il sourit) […] La rumeur Sasha Vezenkov ? S’il veut venir, je l’accueillerai à bras ouverts ! Avec nous, il aura beaucoup de shoots ouverts… »

Mike James, qui a prolongé trois ans, a croisé furtivement Nikola Mirotic lors de son passage chez les Pelicans de La Nouvelle Orléans. Les deux hommes sont restés proches et MJ avait d’ailleurs déjà tenté de convaincre Nikola Mirotic de signer la saison passée. Sans succès. A Monaco, Nikola Mirotic retrouverait également un autre meneur qu’il connaît bien : Nick Calathes. C’est avec ce dernier aux manettes que Mirotic a terminé MVP de l’EuroLeague en 2021-2022.

Mirotic, oui, mais quel Mirotic ?

Si Nikola Mirotic reste l’un des plus grands talents évoluant en EuroLeague, le MVP de la saison 2021-2022 semble sur le déclin. Signé à prix d’or par le FC Barcelone en 2019, le natif de Titograd n’a pas réussi de ramener le titre de championnat d’Europe aux Blaugrana. Sur la saison écoulée, il n’a pas non plus réussi à faire de Milan une équipe compétitive en EuroLeague (12e avec 15 victoires et 19 défaites). Lent en défense, particulièrement dans une aire du jeu aux postes 4 très mobiles et athlétique, il a toutefois bien fini la saison 2023-2024 avec le titre de champion d’Italie et une énorme performance sur le match 4 (47 d’évaluation). Son indéniable talent, sa science du jeu, son tir chirurgical (41,8% de réussite à 3-points sur 110 tentatives en 2023-2024) et sa puissance physique (4 fautes provoquées) font toujours de lui l’un des meilleurs marqueurs du circuit européen (16,9 points en 26 minutes).

Afin de s’adapter à son état de forme, de profiter au mieux de ses compétences, l’AS Monaco envisage de ne le qualifier qu’en EuroLeague poursuit Tribune 47. Ainsi, Nikola Mirotic ne jouerait pas en Betclic ELITE, comme Kemba Walker en 2023-2024. Mais avec une base JFL encore gonflée, la possibilité de monter à 18 contrats sur la saison, la Roca Team conserverait toutefois une belle longueur d’avance pour aller chercher un troisième titre de champion de France d’affiler.