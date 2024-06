Milan reprend l’avantage contre Bologne en finale, Cordinier touché par les fautes

L’Olimpia Milan n’est plus qu’à une victoire de signer un triplé dans le championnat italien. Les Milanais ont remporté le match 3 contre la Virtus Bologne (81-78) ce mardi 11 juin et sont tout proches de remporter le titre, avec une seule victoire à aller chercher désormais.

Dans un match à l’étouffée, les Milanais n’ont jamais laissé les devants à Bologne. En contrôle, les hommes d’Ettore Messina s’offrent la possibilité de conclure la série à domicile ce jeudi 13 juin en menant désormais 2 à 1 dans la série. Portée par ses leaders habituels, Marco Belinelli (10 points, 5 rebonds) et Jordan Mickey (17 points et 4 rebonds), il a manqué une poussée supplémentaire pour gagner. Quant à Nikola Mirotic, il a montré que l’on peut toujours compter sur lui. L’Hispano-Monténégrin a inscrit 21 points en 23 minutes.

Isaïa Cordinier touché par les fautes



Après un match 1 plus que réussi (14 points, 8 rebonds et 3 passes en 27 minutes), et un match 2 encore intéressant (9 points et 4 passes décisives), Isaia Cordinier (1,97 m, 27 ans) a eu plus de mal. Limité à 17 minutes de jeu à cause de ses fautes (4), l’ancien Nanterrien a logiquement été discret statistiquement (4 points, 4 rebonds et 1 passe). Il en faudra plus de sa part de ses coéquipiers si Bologne veut retourner jouer un match 5 à domicile. Après trois saisons avec la Virtus, le Français espère enfin pouvoir mettre la main sur le trophée de Serie A. De manière générale, les Bolognais souhaitent rapatrier ce trophée qui leur échappe depuis trois ans. La Virtus est attendue au tournant jeudi soir au Mediolanum Forum pour un match 4 décisif.