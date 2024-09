Monaco et l’ASVEL terminent leur préparation par une victoire, Paris tient tête au Partizan Belgrade

Une belle dernière sortie collective pour l’ASVEL

Au palais des sports Jean-Michel-Geoffroy de Dijon, l’ASVEL et la JDA ont terminé leur présaison par une dernière rencontre samedi 14 septembre. Ce sont les Villeurbannais qui se sont largement imposés (60-87), en dominant tout du long ce dernier match de préparation. Peu en vue en début de présaison, Edwin Jackson a quelque peu remis les pendule à l’heure en inscrivant 11 points, alors que Paris Lee (12), M’Baye Ndiaye (12) et Théo Maledon (10) ont également dépassé la barre des 10 unités. Alors que l’ASVEL débutera sa saison face au Mans dimanche 22 septembre, la JDA Dijon sera exempté de championnat pour préparer au mieux le match aller du tour préliminaire de FIBA Europe Cup au Dinamo Zagreb.

Elie Okobo encore précieux pour l’ASM

Si l’ASVEL s’est plutôt baladée à Dijon, l’AS Monaco a encore peiné pour terminer sa préparation sur une 2e victoire. Dans une partie très serré face à l’ex-pensionnaire d’EuroLeague, Valence, la Roca Team a seulement fait la différence dans les 4 dernières minutes. Elie Okobo (18 points et 9 fautes provoquées), encore lui, et Mam’ Jaiteh (13 points à 6/6 aux tirs) ont pesé sur la fin de match pour permettre à l’ASM de faire la bascule et l’emporter (93-100). De quoi permettre aux Monégasques de conclure sur une meilleure note une préparation loin d’être idoine (2v-4d).

Paris s’incline d’un rien chez un concurrent d’EuroLeague

Pour son 4e et dernier match de préparation, le Paris Basketball a pu apprécier rien qu’un tout petit peu ce qui l’attendra en EuroLeague début octobre. Face au Partizan Belgrade, dans une salle aux allures de mini Stark Arena, les Parisiens ont résisté jusqu’au bout. Et comme de coutume depuis une saison, le duo Shorts – Hifi (18 et 19 points) ont assuré le scoring, bien aidé par Tyson Ward (16 points). Encore devant à 5 secondes de la fin, le club de la capitale a vu s’envoler ce succès de prestige en présaison sur un floater de l’ex-Valencian Brandon Davies (83-82). À noter également côté serbe le bon match de Frank Ntilikina, co-meilleur marqueur de son équipe avec 13 points à 5/9 aux tirs.