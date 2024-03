Monaco était animé par un sentiment de « revanche » face à Strasbourg

Une semaine après la défaite en demi-finales de la Coupe de France, l’AS Monaco a pris sa revanche sur la SIG Strasbourg ce dimanche 24 mars en Betclic ÉLITE.

Contrairement au match de Trélazé, la Roca Team a pris la rencontre par le bon bout. Au bout de 10 minutes, elle menait 29 à 13. Et si les Alsaciens ont connu des meilleurs moments dans la partie pour se rapprocher, Monaco est resté sérieux pour prendre une revanche attendue, comme l’a confirmé Yakuba Ouattara après le match :

« On va dire qu’on était un peu plus préparés que la dernière fois mentalement. On savait qu’ils allaient arriver agressifs. On a tout fait pour être prêts pour ce défi physique. Il y a eu un temps de jeu plus réparti avec des joueurs qui ont eu moins de temps de jeu. Donc il y a eu un peu plus d’énergie sur le terrain. Et ce côté revanche était bel et bien là, face à Strasbourg qui nous prive d’une deuxième finale de coupe de France il y a une semaine. Les gars ont répondu présent d’entrée de jeu, et ça a mis tout le monde dans les bonnes dispositions. C’est important pour l’équipe de garder cette dynamique. »