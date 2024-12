Monaco : Nick Calathes attendu sous deux semaines, Mam’ Jaiteh dans le flou

Le retour de Nick Calathes ne cesse d’être reporté… Initialement annoncé absent pour tout le mois d’octobre à cause d’un genou abîmé, l’Américano-Grec devait ensuite revenir fin novembre, après avoir reçu une infiltration de cellules souches. Mais le meilleur passeur de l’EuroLeague n’a toujours pas rejoué avec l’AS Monaco.

De retour en Principauté, après avoir passé une partie de sa rééducation en Grèce, l’ancien meneur du Fenerbahçe Istanbul dispose désormais d’un nouvel horizon. « Il est dans la dernière étape de sa convalescence », assure son entraîneur Vassilis Spanoulis à l’AFP. « Nous attendons son retour dans deux semaines. » Alors qu’il est le Monégasque qui connait le mieux le nouveau coach de la Roca Team, avec une relation qui remonte jusqu’à la saison 2009/10 partagée sous les couleurs du Panathinaïkos, Nick Calathes n’a pour l’instant disputé qu’une seule rencontre avec Monaco, lors de l’ouverture de la Betclic ÉLITE à Saint-Quentin le 20 septembre (5 points à 2/6, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions).

De son côté, Mam Jaiteh traverse une situation similaire, également touché avec son genou. Absent depuis le 2 novembre, le pivot monégasque ne devait connaitre que quelques jours d’indisponibilité. Mais son souci s’est avéré plus problématique que prévu… Si l’ASM s’efforce de diffuser un certain optimisme le concernant, l’ancien MVP de l’EuroCup en saura plus d’ici la fin de semaine.

Le troisième blessé, Furkan Korkmaz, souffre lui d’une fracture du coccyx depuis la mi-novembre.