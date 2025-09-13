Monaco – Olympiakos diffusé en direct ce samedi 13 septembre, à 17h

Après avoir reçu l’Aris Salonique, l’AS Monaco dispute son deuxième match de préparation de la saison 2025-2026 contre l’Olympiakos, ce samedi 13 septembre à 17 heures.

Switch on🎚 🦾 Le premier match de pré-saison de l'ASM à partir de 17h sur @tvmonaco_tv ! 📺#RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/zW1jsIt11b — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) September 13, 2025

Comment regarder Monaco TV en France ?

Cette rencontre disputée à Nicosie est diffusée en direct et en clair sur les antennes de Monaco TV. Cette chaîne est accessible en France via les box Internet (Canal 500 sur Bouygues, 125 sur Canal+, 900 sur Free, 400 sur Orange, 511 sur SFR), ou encore sur des applications comme Molotov.



Si vous voulez voir Nikola Mirotic évoluer sous les couleurs de la Roca Team ainsi que Nemanja Nedovic, Kevarrius Hayes, c’est l’occasion. Pour rappel, l’AS Monaco jouera également ce dimanche 14 septembre contre un autre adversaire d’EuroLeague, l’Etoile Rouge de Belgrade, toujours à Nicosie. Les prochaines rencontres monégasques auront ensuite lieu à Paris, les 20 et 21 septembre pour la Supercoupe LNB.