EuroLeague

Monaco – Olympiakos diffusé en direct ce samedi 13 septembre, à 17h

EuroLeague - Le match de préparation entre l'AS Monaco et l'Olympiakos à Nicosie est diffusé sur TV Monaco.
00h00
L’AS Monaco est à Chypre pour y disputer un match de préparation

Crédit photo : AS Monaco

Après avoir reçu l’Aris Salonique, l’AS Monaco dispute son deuxième match de préparation de la saison 2025-2026 contre l’Olympiakos, ce samedi 13 septembre à 17 heures.

Comment regarder Monaco TV en France ?

Cette rencontre disputée à Nicosie est diffusée en direct et en clair sur les antennes de Monaco TV. Cette chaîne est accessible en France via les box Internet (Canal 500 sur Bouygues, 125 sur Canal+, 900 sur Free, 400 sur Orange, 511 sur SFR), ou encore sur des applications comme Molotov.

Si vous voulez voir Nikola Mirotic évoluer sous les couleurs de la Roca Team ainsi que Nemanja Nedovic, Kevarrius Hayes, c’est l’occasion. Pour rappel, l’AS Monaco jouera également ce dimanche 14 septembre contre un autre adversaire d’EuroLeague, l’Etoile Rouge de Belgrade, toujours à Nicosie. Les prochaines rencontres monégasques auront ensuite lieu à Paris, les 20 et 21 septembre pour la Supercoupe LNB.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ideja
Je crois que j'ai la flemme de sortir la box TV de son carton... Et le temps qu'elle se mette à jour, le match risque d'être terminé. Ou alors Molotov... (je vois qu'ils ont un client Linux - merci pour le tuyau Gabriel !)
