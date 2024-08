Moustapha Fall pourrait se faire opérer et manquer une bonne partie de la saison

Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) pourrait louper bien plus que la simple présaison avec l’Olympiakos. Absent de la reprise de l’entrainement du club grec en raison d’une blessure au pied gauche, l’intérieur pourrait passer par la case opération chirurgicale selon le média Sport 24.

Car la blessure de Moustapha Fall au sortir du Final Four de l’EuroLeague ne guérit pas comme prévu. Suite au week-end à Berlin, le pivot a subi une fracture de fatigue au 4e métatarse du pied gauche. Si le choix d’une opération était fait par le joueur et le club après la réception d’autres résultats médicaux, le natif de Paris pourrait louper 3 à 4 mois de compétition. Pour compenser cette éventuelle absence au poste de pivot, l’entraîneur Georgios Bartzókas s’appuierait alors sur Filip Petrusev et Nikola Milutinov.

Âgé de 32 ans, Moustapha Fall est sous contrat avec le club du Pirée jusqu’en 2027.