Nadir Hifi : « C’est un pas vers le titre »

Nadir Hifi : « Dans l’ensemble, même si l’écart a diminué à la fin, nous sommes très contents du match. C’est un premier step, un pas vers le titre. On sait qu’on a un match important vendredi à Bourg pour finir le job. En première mi-temps, on a dominé offensivement et défensivement, comme on voulait le faire, et les impacter. Le relâchement de la fin fait partie de la rencontre, il faut qu’on apprenne à ne rien donner aux équipes adverses. L’ambiance était incroyable, nous sommes tellement contents d’être dans une salle comme l’Adidas Arena. Il faut respecter la JL Bourg, c’est une très bonne équipe, ce important de gagner vendredi. L’objectif, c’est de ne pas revenir ici ! »

Tuomas Iisalo : « Notre première mi-temps a été excellente : une grosse intensité défensive et un haut niveau offensif. On a construit une grosse avance rapidement. Et ensuite, la seconde mi-temps a été décevante de notre part : la JL Bourg a changé sa défense et ça nous a embêté. Sauf que je pense que le problème venait plus de notre approche : le niveau de concentration n’était plus le même qu’au début. Cela nous donne aussi des informations sur le match retour car ils ont déjà fait beaucoup d’ajustements lors de cette seule rencontre. Dans l’ensemble, c’est une victoire très importante mais on n’a encore rien fait. On s’attend à un match beaucoup plus dur vendredi à Bourg-en-Bresse. »

Mehdy Ngouama : « Le premier sentiment que j’ai, c’est que c’est pas fini. La JL Bourg ne s’attendait pas à notre agressivité d’entrée. C’est une finale, ce ne sera jamais facile. On a peut-être plus été agressifs que d’habitude car c’est Do or Die. On est sur la fin de la saison d’EuroCup et on veut en tirer le meilleur. »

Propos recueillis à Paris,