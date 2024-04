ITW Nadir Hifi : « Nous sommes les favoris de la finale de l’EuroCup »

Vous disputez le match 1 de la finale d’EuroCup ce mardi soir face à Bourg en Bresse, comment abordez vous la rencontre alors que vous restez sur 17 victoires consécutives toutes compétitions confondues ?

Tout le monde sait que nous sommes les favoris dans cette finale, avec une seule défaite dans la compétition jusqu’ici. Nous avons pour objectif de remporter cette finale et nous comptons bien le faire […]. Nous avons la chance d’évoluer dans l’une des meilleures ligues d’Europe et d’affronter de grosses équipes chaque week-end. C’est une très bonne préparation pour l’EuroCup.



Paris a l’avantage du terrain sur la série (meilleur bilan) et semble irrésistible à l’Adidas Arena. A quel point ce paramètre est-il déterminant dans l’optique du titre ? Comment vous sentez-vous dans cette nouvelle salle ?

Pour nous, c’est très important. Ça nous rassure d’évoluer à la maison en ouverture de la série. C’est important de pouvoir jouer devant nos supporters. D’autant qu’ils sont plus nombreux qu’à la Halle Carpentier, donc ça nous galvanise encore plus. On a cet avantage du terrain et j’espère qu’on saura le conserver. Sur le plan personnel, je me sens très bien à l’Adidas Arena. Les grandes salles comme Bercy me réussissent bien. Je me sens donc très à l’aise à l’Adidas Arena et je suis très heureux d’y jouer.

« Je suis très content de ma saison »

Bourg-en-Bresse vous a battu dans votre dernière confrontation (défaite 83-81 à Ekinox le 16 décembre). Quelles seront les clés de la série ? Que redoutez-vous le plus chez votre adversaire ?

Lorsque nous perdons, c’est avant tout de notre fait. Nous avons fait de nombreuses erreurs en fin de match là-bas, et leur avons donné le match. Ils ont saisi l’opportunité. Mais si on joue notre basket, avec le niveau d’intensité qui est le nôtre, je pense que ça ira.

Sur le plan personnel, vous réalisez une superbe saison, tant en Betclic ELITE (meilleur marqueur avec 16,3 points de moyenne) qu’en Eurocup (élu dans le 2ème cinq de la compétition). Imaginiez vous atteindre un tel niveau, qui plus est dans un rôle très différent de celui que vous aviez au Portel ?

Je ne pensais pas être aussi impactant à ce niveau là, surtout dans une équipe du Top 2. Mais avec tout le travail que j’ai fourni l’été dernier et celui que j’ai réalisé tout au long de l’année avec le staff, j’ai encore franchi un cap. Je suis très content de ma saison. Je suis très fier de ce que j’ai accompli, mais lorsqu’on regarde ma marge de progression, on voit qu’il me reste encore beaucoup à faire. Donc il faut que je continue de travailler. Je n’oublie pas non plus que mes performances individuelles sont transcendées par le classement de l’équipe, actuelle leader d’EuroCup et deuxième de Betclic ELITE. Cela donne un autre relief à mes prestations.

« Pas besoin d’être titulaire pour être impactant »

Sur quels aspects avez-vous le plus progressé depuis l’an dernier ?

J’ai progressé partout. Sur le plan physique, en lecture de jeu, sur ma qualité de passe, ma défense. On a beaucoup travaillé ces aspects. J’ai aussi pris en maturité et je pense avoir une meilleure sélection de tirs aujourd’hui. Je suis performant dans une équipe qui gagne, cela veut dire que j’ai progressé dans ce registre.

Il n’est pas rare de vous voir inscrire autant de points que vous ne passez de minutes sur le parquet (encore 21 points en 21 minutes samedi sur le parquet du Mans). Quel est votre secret?

Je ne sais pas. C’est surtout la preuve des progrès que j’ai réalisé cette saison. J’ai presque les mêmes statistiques qu’au Portel malgré dix minutes de temps de jeu en moins (16,3 pts en 21 minutes cette saison contre 16,8 pts en 30 minutes l’an dernier). Ça en dit long sur le cap que j’ai franchi et sur mon efficacité. Ça montre aussi qu’on n’a pas besoin d’être titulaire pour être impactant.

Ce qui impressionne les observateurs, c’est aussi la régularité que vous affichez ces derniers mois…

Cela m’impressionne aussi. Au top niveau, c’est ce qu’on vise. Que ce soit en Betclic ÉLITE ou en coupe d’Europe, j’essaie de performer à chaque match et de ne prendre aucune rencontre à la légère. Je pense que c’est ce qui fait ma force. J’ai aussi faim qu’à mes débuts. Et j’espère que c’est ce qui m’amènera au plus haut niveau européen.

« Il me faut progresser dans l’organisation du jeu »

Justement, qu’est ce qui vous sépare encore du très haut niveau ? Quels sont vos axes de travail pour l’atteindre ?

J’évolue aujourd’hui dans un rôle de combo-guard (joueur évoluant à cheval sur les postes 1 et 2), mais pour le plus haut niveau européen, il me faudrait davantage jouer à la mène. Avec ma taille notamment, il me faudrait passer plus de temps au poste 1. Pour cela il me faut progresser dans l’organisation du jeu.

Votre association avec T.J. Shorts, génial depuis la trêve hivernale, fait des ravages en championnat comme en EuroCup. Comment l’expliquez-vous ?

C’est un tout. T.J. et moi avons un rôle majeur, certes. Mais il ne faut pas oublier le travail réalisé par nos coéquipiers. On a de très bons shooteurs, de très bons intérieurs, capables de faire les bonnes lectures et de poser de bons écrans, etc. Les gens voient avant tout les performances de T.J. et les miennes, mais le travail de l’équipe autour est vraiment crucial. Sans eux, ce serait vraiment dur de performer de la sorte.

L’équipe semble très bien vivre sur et en dehors du terrain. Pouvez-vous nous décrire les liens qui vous unissent et l’ambiance qui règne au sein du groupe ?

On est comme une famille. Quand une équipe gagne autant, ça traduit une vraie solidarité entre les joueurs. Dans les moments compliqués, cela nous permet de rester unis et c’est typiquement de cette manière que l’on construit de grandes choses. On a aussi la chance d’évoluer dans un environnement très sain.

« Je me prépare comme si j’allais être appelé pour les Jeux de Paris »

Vous avez été dominé par Monaco lors de vos deux confrontations. Pensez-vous, au regard de votre forme actuelle, être en mesure d’aller chercher le titre de champion de France lors des prochains playoffs ?

Je pense que nous pouvons rivaliser avec tout le monde aujourd’hui. Au mois de janvier, lors de notre dernière confrontation avec Monaco (défaite 92-85), nous n’étions pas encore prêts. L’avenir nous en dira plus, mais on se prépare vraiment pour ces confrontations.

Vous avez joué pour l’Algérie en jeunes et connu vos premières sélections en bleu lors des fenêtres de qualifications pour l’euro 2025 en février dernier. A moins de quatre mois des Jeux de Paris, que pensez-vous de vos chances d’être retenu par Vincent Collet ?

Je suis très fier de l’opportunité qui m’a été donnée de jouer en bleu, très fier d’avoir été retenu. Cela a été une expérience incroyable, qui m’a permis de passer un cap. Pour les Jeux la concurrence va être très forte, donc je travaille et je me tiens prêt. Je me prépare comme si j’allais être appelé. Et si demain je n’étais pas retenu par Vincent Collet, ce qui fait aussi partie du jeu, cela ne m’empêcherait pas de me tenir prêt à jouer pour la France lors des prochaines campagnes.

