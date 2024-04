Nadir Hifi dans le deuxième cinq de la saison d’EuroCup

Nadir Hifi fait partie du deuxième cinq de la saison 2023-2024 de l’EuroCup. L’arrière/meneur est le deuxième représentant du Paris Basketball dans ces cinq idéaux, en compagnie du meneur T.J. Shorts qui figure lui dans le premier cinq.

Nadir Hifi a parfaitement réussi sa première saison en EuroCup. Pour sa première Coupe d’Europe, le Strasbourgeois est le quatrième meilleur marqueur (16,9 points par match), le deuxième au nombre total de 3-points marqués (52) et le quatrième joueur le plus adroit aux lancers francs (95,3%). Surtout, le Franco-Algérien est de loin le meilleur marqueur sur 40 minutes (30,6 points). L’ancien joueur du Portel a atteint la barre des 10 points à 20 reprises sur 21 matches et les 20 points sept fois.

Presenting the All-EuroCup Second Team 💥 pic.twitter.com/s85yEvxg1b — BKT EuroCup (@EuroCup) April 8, 2024

Nadir Hifi partage ce deuxième cinq avec Patrick Richard et Emanuel Cate de Cluj-Napoca, Andres Feliz de la Joventut Badalone et Deividas Sirvydis du Lietkabelis Panevezys. Il avait précédemment terminé à la deuxième place du titre de meilleur jeune de la saison, derrière l’ailier de la JL Bourg Zaccharie Risacher. Son coach Tuomas Iisalo a lui été élu meilleur coach de la saison.