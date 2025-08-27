Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

« Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach » – Nadir Hifi sur son retour en Bleu pour l’EuroBasket

Équipe de France - Rappelé par Frédéric Fauthoux pour pallier le forfait de Matthew Strazel à l'EuroBasket 2025, Nadir Hifi raconte les coulisses de son retour, pour lequel il avait laissé “les valises prêtes à repartir”.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach » – Nadir Hifi sur son retour en Bleu pour l’EuroBasket

De retour en Bleu pour l’EuroBasket, Nadir Hifi est revenu sur les coulisses de sa réintégration.

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Dernier joueur coupé du groupe France à l’issue du second match face à l’Espagne, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) est de retour en Bleu après le forfait de Matthew Strazel, qui reste cependant auprès du groupe pendant la compétition. Le Prince de Paris s’était préparé à l’éventualité de retrouver la sélection, comme il l’a raconté à la Fédération depuis Katowice. “Mes valises n’avaient pas bougé. Elles étaient prêtes à repartir. Par déception ou par anticipation ? (sourire) Un peu des deux. Je les ai mises dans ma chambre en me disant : soit je vais en avoir besoin, soit elles vont rester là toute l’année”.

LIRE AUSSI
Équipe de France - Blessé à la cuisse, Matthew Strazel doit déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025. La FFBB a annoncé que Nadir Hifi, initialement écarté du groupe, intègre la sélection finale des Bleus pour la compétition qui débute jeudi à Katowice.
Nadir Hifi remplace Matthew Strazel pour l’EuroBasket 2025 ! – BeBasket
Rédaction

Le meilleur scoreur du Championnat de France savait “que Matthew avait pris un coup contre l’Espagne, donc le staff m’avait demandé de me tenir prêt. Je continuais à suivre l’équipe, j’étais avec eux depuis le début donc c’était normal. J’y pensais puisqu’on m’avait prévenu mais je faisais comme si de rien n’était”, se souvient-il.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Nadir Hifi.jpg
Nadir HIFI
Poste(s): Meneur/Arrière
Taille: 185 cm
Âge: 23 ans (16/07/2002)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Préparation EuroBasket
PTS
5,8
#184
REB
1
#289
PD
1,5
#159

« Il faut être fort mentalement et switcher rapidement »

Ecarté du groupe dimanche 17 août, Nadir Hifi avait “coupé 2-3 jours, complètement, par besoin”, avant de reprendre le chemin de la préparation physique. Il allait même “reprendre avec Paris Basketball lundi, où je devais faire un test d’effort. Finalement, j’ai pris l’avion pour la Pologne et je n’ai même pas pu croiser mes coéquipiers”. Ce changement de plan ne semble pas le déranger pour autant : “Je me suis bien maintenu en forme. Je suis habitué à ce genre de situation. Il faut être fort mentalement et switcher rapidement. J’en suis capable et j’espère pouvoir aider l’équipe au maximum”

Il espère maintenant contribuer aux succès des Bleus, autant que Strazel aurait pu le faire. “Matthew est un bon pote. Je vais essayer de le remplacer et de bien faire les choses. Comme il les aurait faites. Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach”, conclut-il, déterminé.

LIRE AUSSI
Équipe de France - Selon les informations de L'Équipe, la FFBB serait encline à l'organisation de la Coupe du Monde 2031.
La France est partante pour l’organisation de la Coupe du Monde 2031 – BeBasket
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
France
France
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
doubleti
Franchement ce joueur a une belle mentalité. Respect à lui !!!
Répondre
(6) J'aime
roblackman
oui et un énorme bosseur également.
Répondre
(2) J'aime
thegachette
Exact, il en veut, il est spectaculaire. Après sera-t-il vraiment utile aux bleus sur cet Euro, c'est pas sûr... Mais je lui souhaite d'avoir quelques coups d'éclats, utiles si possible.
Répondre
(0) J'aime
abel
comme on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres , triste pour notre leader , mais contente pour Nadir , a lui de jouer maintemant ....respect pour les deux super joueurs .....
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00L’Alliance Sport Alsace annonce la démission de son directeur sportif
BCL
00h00Le coach de Badalone, adversaire de Cholet en BCL, dévoile son plan pour le retour en force de Ricky Rubio
programme tv eurobasket
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mercredi 27 août
nadir hifi euro
EuroBasket
00h00« Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach » – Nadir Hifi sur son retour en Bleu pour l’EuroBasket
boum limoges
ABA Liga
00h00Flop à Limoges, Souley Boum va poursuivre sa carrière en Ligue Adriatique
eurobasket télévision
EuroBasket
00h00Où et comment suivre l’EuroBasket 2025 à la télévision ?
france coupe monde
Équipe de France
00h00La France est partante pour l’organisation de la Coupe du Monde 2031
rosters eurobasket 2025
EuroBasket
00h00L’ensemble des rosters à l’EuroBasket 2025
L'équipe de France arrive à l'Euro plein d'enthousiasme
EuroBasket
00h00Courtside, épisode 17 : Les Bleus prêts pour l’EuroBasket 2025, un été contrasté pour les équipes de France
La Grèce a remporté un titre épique à domicile en 1987
EuroBasket
00h00EuroBasket : une histoire de 90 ans pour la compétition reine du basket européen
1 / 0
Livenews NBA
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
Malik Beasley sous les couleurs de Détroit face aux Timberwolves
NBA
00h00Malik Beasley blanchi, plusieurs franchises déjà intéressées
Dylan Harper sous le maillot des Spurs face aux Jazz lors de la Summer League 2025
NBA
00h00Dylan Harper choisit la patience : un début en tant que remplaçant aux Spurs
Derrick Rose sous le maillot des Chicago Bulls en finale de Conférence Est face à Philadelphie lors des playoffs 2012
NBA
00h00Derrick Rose rejoint Jordan et Pippen : son maillot retiré par les Chicago Bulls en 2026
Jayson Tatum contre les Clippers face à Kobe Brown
NBA
00h00Boston vend du rêve avec Tatum, mais les fans redoutent un come-back trop rapide
1 / 0