« Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach » – Nadir Hifi sur son retour en Bleu pour l’EuroBasket

Dernier joueur coupé du groupe France à l’issue du second match face à l’Espagne, Nadir Hifi (1,85 m, 23 ans) est de retour en Bleu après le forfait de Matthew Strazel, qui reste cependant auprès du groupe pendant la compétition. Le Prince de Paris s’était préparé à l’éventualité de retrouver la sélection, comme il l’a raconté à la Fédération depuis Katowice. “Mes valises n’avaient pas bougé. Elles étaient prêtes à repartir. Par déception ou par anticipation ? (sourire) Un peu des deux. Je les ai mises dans ma chambre en me disant : soit je vais en avoir besoin, soit elles vont rester là toute l’année”.

Le meilleur scoreur du Championnat de France savait “que Matthew avait pris un coup contre l’Espagne, donc le staff m’avait demandé de me tenir prêt. Je continuais à suivre l’équipe, j’étais avec eux depuis le début donc c’était normal. J’y pensais puisqu’on m’avait prévenu mais je faisais comme si de rien n’était”, se souvient-il.

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 23 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2025-2026 / Préparation EuroBasket PTS 5,8 #184 REB 1 #289 PD 1,5 #159

« Il faut être fort mentalement et switcher rapidement »

Ecarté du groupe dimanche 17 août, Nadir Hifi avait “coupé 2-3 jours, complètement, par besoin”, avant de reprendre le chemin de la préparation physique. Il allait même “reprendre avec Paris Basketball lundi, où je devais faire un test d’effort. Finalement, j’ai pris l’avion pour la Pologne et je n’ai même pas pu croiser mes coéquipiers”. Ce changement de plan ne semble pas le déranger pour autant : “Je me suis bien maintenu en forme. Je suis habitué à ce genre de situation. Il faut être fort mentalement et switcher rapidement. J’en suis capable et j’espère pouvoir aider l’équipe au maximum”.

Il espère maintenant contribuer aux succès des Bleus, autant que Strazel aurait pu le faire. “Matthew est un bon pote. Je vais essayer de le remplacer et de bien faire les choses. Comme il les aurait faites. Je veux montrer que le remplacement est un bon choix du coach”, conclut-il, déterminé.