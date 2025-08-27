La France est partante pour l’organisation de la Coupe du Monde 2031

Alors que l’équipe de France a pris ses quartiers en Pologne pour les débuts de l’EuroBasket 2025, la FFBB rêverait de voir ses Bleus disputer une compétition internationale à la maison. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, la Fédération travaille sur un dossier d’organisation de la Coupe du Monde 2031. Le président de la FFBB, Jean-Pierre Hunckler, a confirmé cela auprès de nos confrères.

Pour une tenue uniquement sur le territoire français

Sept ans après les Jeux olympiques de Paris 2024, une compétition internationale de basket-ball pourrait donc revenir dans l’Hexagone. Après trois Mondiaux organisés sur le continent asiatique (Chine en 2019, un trio Philippines/Indonésie/Japon en 2023 et le Qatar en 2027), la France envisage de ramener le tournoi mondial en Europe (pour la première depuis l’Espagne en 2014).

Autre particularité : la FFBB envisage d’organiser seule la compétition, alors que la tendance des dernières années à la FIBA est de partager chaque édition entre plusieurs pays, comme l’EuroBasket 2025 (Lettonie, Pologne, Chypre, Finlande).

Une première Coupe du Monde en France

La dernière compétition estampillée FIBA organisée en France date de l’EuroBasket féminin en 2021, avec également la participation de l’Espagne. Concernant la tenue d’un tournoi masculin sur le sol français, il faut remonter à l’EuroBasket 2015, avec la tenue de la phase finale à Lille au stade Pierre-Mauroy.

Depuis, de nombreuses enceintes de standing ont vu le jour sur le territoire, avec l’Adidas Arena à Paris dans le 18e arrondissement, Paris-La Défense Arena de Nanterre ou encore la LDLC Arena de Lyon-Décines, en plus du lieu d’accueil de la phase finale des JO, l’Accor Arena de Bercy.

Alors que la première Coupe du Monde a vu le jour en 1950 en Argentine, jamais la France n’a organisé le moindre Mondial, que ce soit chez les hommes ou les femmes.