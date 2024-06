Nadir Hifi (Paris) n’est pas rassasié : « Si l’on perd la finale, ce ne sera pas une saison réussie »

Nadir, comment allez-vous à l’approche de cet Épisode 4 de la finale de Betclic ÉLITE ?

Il y a beaucoup de fatigue, mais je pense que c’est le cas pour les deux équipes. Nous sommes à deux matchs du titre, on est si proches du trophée donc on ne se met pas cette fatigue en tête. C’est notre objectif cette saison de pouvoir gagner toutes les compétitions. On sait à quel point c’est difficile d’aller chercher des titres donc on ne peut pas lâcher maintenant.

Comment faire reset après le correction subie lors du troisième match (59-88) ?

Perdre de 30 ou de 2 points, c’est la même chose, même si ça a fait mal à la tête de prendre 30 points à la maison. On s’est remis au travail, on a ajusté ce qu’il fallait, on sait comment battre l’AS Monaco qui est une très belle équipe. Nous sommes conscients de la prestation livrée dimanche mais il ne faut pas en faire des tonnes et se rajouter de la pression. On a regardé de la vidéo, on a vu ce qu’on a fait de mal. Il faut se regarder dans le miroir et venir comme si on était dos au mur, comme on l’a déjà fait avant. On connait l’ampleur de la rencontre, on a l’occasion de gagner le premier titre de champion de France du Paris Basketball.

L’idée est-elle d’instiller le doute dans l’esprit de Monaco, qui aura beaucoup plus de pression que vous, avant un éventuel Match 5 en Principauté ?

Même si Monaco a réalisé une très bonne campagne en EuroLeague, je pense qu’ils sont conscients de la saison qu’ils ont fait. Il y a cette envie d’aller chercher ce titre de champion de France de leur côté. De notre côté, si on perd la finale, je ne pense pas que ce sera une saison réussie, vu que l’on était si proche de gagner ce titre là. Bien sûr que cela passerait mieux avec deux trophées (Leaders Cup et EuroCup) que sans rien mais il ne faut pas se mettre dans la tête qu’on a déjà gagné deux titres, ça faciliterait le travail de Monaco. On veut autant gagner cette finale que Monaco.

Propos recueillis à Paris,