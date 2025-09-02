Recherche
Équipe de France

Nadir Hifi revanchard après sa contre-performance : « En général, je rebondis fort ! »

En-deçà de son niveau dimanche contre Israël (-5 d'évaluation), Nadir Hifi garde confiance. L'arrière des Bleus sait que son heure viendra au cours de cet EuroBasket, idéalement dès ce mardi face à la Pologne.
|
00h00
Nadir Hifi revanchard après sa contre-performance : « En général, je rebondis fort ! »

Après une bonne entame contre la Belgique, Nadir Hifi a raté huit de ses neuf derniers tirs à l’Euro

Crédit photo : Julie Dumélié

« Je ressens vraiment la confiance du staff », clamait Nadir Hifi jeudi dernier, après la victoire inaugurale des Bleus lors de l’EuroBasket face à la Belgique (92-64).

« Aucun doute sur le fait que je mettrais les bons tirs
au bon moment ! » 

Le shooteur des Bleus en a encore eu la preuve dimanche contre Israël : il n’a pas fait grand chose de positif lors de son passage sur le parquet avant la pause (une faute offensive provoquée, un rebond offensif arraché, un panier réduisant l’écart à -5) mais Frédéric Fauthoux l’a laissé longtemps, très longtemps, en jeu. Deux séquences de plus de 7 minutes à chaque fois, à espérer qu’il ait le déclic, ou cette étincelle qu’on le sait capable d’apporter. En vain (2 points à 1/8, 1 rebond, 1 passe décisive et 2 balles perdues pour -5 d’évaluation en 15 minutes).

Nadir HIFI
Nadir HIFI
2
PTS
1
REB
1
PDE
Logo EuroBasket
ISR
82 69
FRA

« Contre Israël, on n’a pas vu la meilleure version de moi », admettait aisément l’ancien shooteur du Portel lundi midi en conférence de presse. « Mais je passe aussi à côté de certains matchs pendant la saison avec Paris, ça arrive. Il faut juste passer à autre chose. En général, je rebondis fort. C’est à moi de le faire pour aider mon équipe. Je n’ai aucun doute sur le fait que je vais mettre les bons tirs au bon moment. »

« Juste moi qui dois élever mon niveau »

S’il doit s’adapter à un nouveau rôle par rapport à Paris, où il a pu monter un soir d’EuroLeague jusqu’à 19 tirs à 3-points dans un même match, s’il dispute sa première compétition internationale, Nadir Hifi connait pourtant le très haut niveau européen, lui qui a participé aux playoffs de l’EuroLeague en avril dernier. « C’est la même chose, voire en-dessous de l’EuroLeague pour certaines équipes », plaide-t-il. « Il n’y a pas énormément de différence. C’est juste moi qui dois élever mon niveau pour répondre aux exigences. » 

Nadir Hifi lors de la conférence de presse des Bleus lundi midi (photo : Julie Dumélié)

Très rentable en ouverture contre la Belgique (10 points en 8 minutes), l’enfant de la SIG Association a également dû digérer sa semaine mouvementée. Lui qui était encore en vacances à Marbella il y a dix jours, attristé de son statut de 13e homme, a dû rallier Katowice en urgence lundi dernier après avoir appris le forfait de son pote Matthew Strazel. « J’ai l’habitude de m’adapter à n’importe quelle situation. C’est clair que ma position n’est pas facile mais j’ai vite retrouvé du rythme. J’espère monter en puissance pour aider mes coéquipiers à gagner. » Dès ce mardi soir ?

À Katowice,

France
France
